Rafael Puente se siente con obligación de ganar ante León

El próximo sábado 17 de marzo a las 19:06 hrs., los Lobos BUAP visitarán el Nou Camp para enfrentarse al conjunto de León, por lo que harán su mejor papel para conseguir los puntos correspondientes de la jornada 12 de la Liga MX.

Para el técnico de los Lobos, su visita a León representa un juego complicado, ya que el rival es un equipo que tiene muy claras sus condiciones así como también su idea de juego, por lo que deberán ser cuidadosos y mantenerse enfocados: “Va a ser un partido complicado, es un rival que tiene muy clara su idea de juego, que en la fase defensiva apuesta por una línea de 4 y sus dos volantes centrales, y algunos de sus dos volantes externos trabaja y después aísla de funciones defensivas a 3 jugadores que se vuelven muy peligrosos en las transiciones”, expresó el estratega mexicano.

A pesar que el oponente sea un equipo desequilibrante, la baja de Mauro Boselli por lesión y el impacto anímico por descalificación de la Copa MX, son factores determinantes que sin duda los Lobos BUAP utilizarán a su favor para conseguir la victoria: “Tienen mucho vértigo, desequilibrio, evidentemente tiene gol en la figura de Boselli que tengo entendido no podrá jugar, eso es una baja sensible sin duda para el conjunto de León que también vendrá lastimado por haber quedado eliminado de copa, entonces con base en las exigencias de un club como éste a mi entender tiene la obligación de ganar como haremos nosotros para seguir luchando por ese objetivo de conservar la categoría”.

El timonel del conjunto universitario poblano sentenció que la dificultad no es únicamente en este partido, siempre ha existido un riesgo constante durante la competencia debido a equipos que entre sus filas cuentan con jugadores de alto nivel, así como también equipos con ideas de juego efectivas: “La dificultad más grande que enfrentamos está implícita en la competencia, hay rivales bien dirigidos con grandes planteles, con ideas de juego agradables y bien ejecutadas, otros tienen una idea que a lo mejor yo no me identifico tanto con ella pero también la ejecutan muy bien, la dificultad más grande está implícita en eso, la competencia y también una dificultad que nosotros enfrentamos es la capacidad de tener el no abandonarnos”.

Por último, Rafael Puente afirmó que ahora más que nunca el equipo se debe mantener unido para poder conservar la categoría: “Tenemos que estar fuertes, ser conscientes del buen partido que hicimos en Tijuana, desafortunadamente lo perdimos, lo hicimos en ciudad universitaria en octavos de final de copa y que hicimos lo propio en esta cancha contra Chivas y teniendo la inferioridad numérica mejor que el rival, entonces eso es a lo que nos tenemos que anclar para seguir luchando con todo para conseguir ese objetivo que nos trazamos y que si bien hoy no se ha conseguido, estamos cerca de hacerlo y dependemos solo de nosotros”, concluyó.