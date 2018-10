José Lugo debuta con Dorados de Sinaloa.

José Lugo tuvo la oportunidad de debutar en la victoria de Dorados de tres goles a cero del sábado pasado en contra de Correcaminos. El jugador sinaloense, surgido de las fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa, ingresó al minuto 73 mostrándose seguro de sus habilidades y una gran calidad de juego.

El juvenil de 20 años se mostró feliz al recibir la oportunidad de debutar y mostrar su juego que le otorgó Francisco "Paco" Ramírez, director técnico del equipo de Sinaloa en un partido que fue importante debido a las tres derrotas consecutivas que acarreaba el equipo

"Estoy muy agradecido con la confianza que me dio el profesor, me sentí bien y esto es algo por lo que me he estado preparando día con día desde hace mucho tiempo y gracias a Dios se me pudo dar el pasado sábado", apuntó el canterano.

El jugador nacido en Guamúchil, Sinaloa, relató lo sucedido antes de ingresar a la cancha y tener su debut esa noche en el Estadio Banorte y las indicaciones recibida por parte de Francisco Ramírez:

"No me tomó tan de sorpresa mi ingreso ya que se iba ganando con claridad y se habían realizado ya algunos cambios y así fue, Paco me dijo que entrara y con confianza y que hiciera en la cancha lo que sé hacer", señaló.

Perteneciente a la escuadra de la Liga Premier Serie B, habló de seguir mejorando, esforzándose y dando el máximo de sí mismo en cada uno de los entrenamientos para poder ser tomado en cuenta de nueva cuenta, pero esta vez en la liguilla del Torneo Clausura 2018.

"No bajaré los brazos, seguir trabajando duro y demostrar el por qué se me dio la oportunidad de debutar en el ascenso y ahora aspirar a ser tomado en cuenta en esta liguilla", finalizó.