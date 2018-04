Carlos Adrián Morales:"Fue una vergüenza y los responsables somos nosotros"

La crisis ya alcanzó su punto de ebullición en Lobos BUAP; ya que la derrota ante Necaxa terminó por sepultar las esperanzas, que tenían los poblanos de depender por sí mismos, para conseguir la salvación en el máximo circuito.

Uno de los jugadores que habló fue el volante Carlos Adrián Morales, quien no ocultó la frustración que consume al equipo y se responsabilizó junto a sus compañeros del momento de tensión que se vive en el plantel:

“Es una vergüenza lo que hemos hecho, la institución no se merece pasar por esto. Los jugadores somos los únicos responsables, por eso estoy aquí, soy consciente de que mi labor es muy grande y por eso doy la cara. Nos queda pedir que el otro equipo pierda para tener la posibilidad de sacar seis puntos”.

Acostumbrado a ser un hombre de palabras, el ex de Monarcas no pudo apuntar más y se limitó a mencionar el llanto de algunos futbolistas, después de la caída: “Hoy lo que hicimos no tiene palabra, nos quebramos porque nos duele y tenemos dignidad. No hemos respondido como se merece. No tengo más que decir, así es como me siento ahora”.

El conjunto de la Benemérita tiene como últimos dos cotejos visitar a Rayados, quien ya cayó ante Puebla en el presente Clausura 18 y finalmente cerrará contra La Franja en lo que podría ser el último partido en Primera División de los pupilos de Daniel Alcántar.