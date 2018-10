América vs Pumas en vivo online en Liga MX 2018 (2-1) Global (6-2)

Gracias por acompañarnos en esta retransmisión, sigan en Vavel México para la retransmisión del Monterrey vs Xolos

América es el primer semifinalista del Clausura 2018

90' Termina el juego, América gana 2-1 y 6-2 en el global

82' Pumas se salva del tercero, gran tiro libre de Joe Corona que saca Cabrera en la línea

80' Andrés Ibargüen saca un zapatazo que vence a Saldivar

79' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del América

75' Disparo de Pablo Barrera que saca Marchesín

70' Mal y de malas para los Pumas, Nico Castillo es expulsado

67' Segundo cambio del América, se va Jeremy Ménéz, entra Diego Lainez

62' Disparo de Jeremy Ménéz que se no lleva mucha fuerza

59' Cambio del América, sale Oribe Peralta, entra Henry Martin

52' El juego tiene más espacios, los dos equipos muestran mayor intensidad

50' Falta a favor del América

48' Pumas comienza con todo el segundo tiempo, realiza dos cambios salen Alustiza y Fuentes, entran Cabrera y Gonzalez

45' Arranca la segunda mitad

Pumas necesita marcar cuatro goles para avanazar en semifinales

45' Termina el primer tiempo, Águilas y Pumas empatan 1-1, marcador global 5-2

44' Jesús Gallardo saca el orgullo y en una gran jugada individual logra el empate en el juego

43' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Pumas!

38' Pumas toma confianza en el juego y muestra el orgullo en cada jugada

36' Disparo de Guido Rodríguez que se va por un lado

33' Falta a favor del América

31' Disparo lejano de Castillo que se va por encima

25' América controla la pelota sin mayores problemas

21' Disparo de Paul Aguilar que toma sin problemas Saldívar

18' Pumas ya perdió la cabeza, tres amarillas en menos de un minuto y Marcelo Díaz ya fue expulsado por doble amarilla

15' Falta a favor de Pumas

11' Pumas comienza a generar conflicto con el árbitro

8' Falta a favor del América

5' Pumas necesita cinco goles en este momento

4' Mateus Uribe saca un zapatazo que vence a Saldívar

3' Gooooooooooooooooooooooooooooooool del América

2' Pumas necesita marcar cuatro goles para avanzar a semifinales

1' Arranca el partido en el Estadio Azteca

Alineación Pumas: Saldivar, Van Rankin, Arribas, Quintana, Mendoza , Fuentes, Diaz, Gallardo, Barrera , Alustiza, Castillo

Alineación América: Marchesín, Aguilar, Álvarez, Valdéz, Vargas, Rodríguez, Uribe, Corona, Ménez, Ibargüen y Peralta

En la campaña regular se enfrentaron en la jornada tres con empate a cero en el Olímpico Universitario.

La sede del encuentro es el icónico Estadio Azteca, dos veces mundialista y que puede llegar a albergar a 81,070 espectadores.

Atentos a Nicolás Castillo: Sin el chileno, difícilmente Pumas se hubiese metido a la fiesta grande, ya que es el principal factor en la ofensiva. Registra 12 goles en el certamen.

Atentos a Jérémy Ménez: El francés se perdió varios partidos de la campaña, pero regresó con el pie derecho al marcar ambos penales en la visita a CU. La categoría del delantero impone condiciones y ayuda a sus compañeros a tener más variantes al frente.

El técnico David Patiño declaró que si los Pumas quieren avanzar a la siguiente ronda, tendrán que tomar con calma la necesidad de las anotaciones: “Hay que ver lo que hicimos en este juego y por el otro lado convencernos; un gol a la vez como se da en este tipo de eliminatorias”.

Miguel Herrera comentó que después de ver la repetición del primer penal aceptó que no era infracción: “Después de ver la jugada no es penal. Cuando veo la acción, desde la banca, como la vi dije sí es penal y luego vi que lo marcó. Después te vas a la repetición... no es una jugada que se pueda marcar penal”.

El último triunfo de los felinos fue en el Apertura 2015 con goleada de tres por cero. En aquella ocasión marcaron Sosa, Alcoba y Herrera.

Nunca en la historia de los torneos cortos Pumas le ha metido 4 goles al América de visitante.

La más reciente visita de los Pumas fue en la penúltima jornada del torneo regular al vencer dos por uno al conjunto santista.

Situación complicada para los universitarios que tienen que ganar por cuatro goles de diferencia en el Azteca, aunque lo más preocupante fue el accionar mostrado el pasado miércoles.

Las Águilas consiguieron ser segundos generales en la última jornada gracias a la derrota frente a Santos por la mínima.

América llega con una gran ventaja, por lo que la victoria, el empate o la derrota hasta por tres goles de diferencia los instala en semifinales.

