Previa México - Alemania: llegó la hora esperada

El camino de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, comenzará este domingo con uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, cuando los dirigidos por Juan Carlos Osorio enfrenten a su similar de Alemania, en la que será la prueba más dura del Tri en tierras rusas.

A rotar la adversidad

El equipo azteca arriba al Mundial tras un camino sin presión en las eliminatorias de CONCACAF, calificando cómodamente en el primer sitio con algunas fechas de antelación. Sin embargo, el entorno del Tricolor se acerca a todo menos a la tranquilidad, ya que el equipo se ha visto golpeado por situaciones extra cancha tras el partido de despedida, sumándose a lesiones de elementos clave en la defensa y resultados amistosos que dejan más dudas que certezas a gran parte de los aficionados.

Foto: Televisa Deportes

Pero lo cierto es que el pasado ha quedado atrás y México deberá salir a plantear un partido inteligente ante la actual campeona de mundo y bajo el lema de "Cero Excusas", sacar un resultado histórico para el fútbol nacional. Para ello, Juan Carlos Osorio buscará plantar una mezcla de explosividad con buen juego aéreo, por lo que hombres como Raúl Jiménez -recientemente fichado por el Wolverhampton de la Premier League - e Hirving Lozano se estarían perfilando para iniciar un partido que detendrá a la nación por 90 minutos.

La máquina alemana

Por su parte, la siempre favorita Alemania llega a Rusia con una pequeña crisis interna - si es que se puede llamar así - tras una serie de resultados que quizá no son lo que se esperaba para un equipo de este calibre, incluyendo una apretada victoria en casa ante Arabia Saudita. A esto se suma la polémica generads tras la no inclusión de Leroy Sané en la lista final, siendo que el ex del Schalke 04 fungió como un pilar del Manchester City para obtener el título de Premier League, siendo reconocido como el mejor juvenil de la competición. En su lugar, Marco Reus y Julian Brandt deberán ser los revulsivos de un ataque alemán que luce imparable con Müller, Werner, Draxler y compañía.

Foto: El Comercio

Cabe recordar que Alemania suele comenzar de muy buena forma sus debuts mundialistas, siendo ante Costa Rica, en 2002, la última vez que lo hizo ante un equipo de CONCACAF, ganando por marcador de 4-2 con un golazo soberbio de Philip Lahm. Pero en contra de los germanos, destaca que los dos últimos campeones del mundo no han pasado de la fase de grupos en el siguiente Mundial.

Antecedentes

Ambas selecciones cuentan con un amplio historial en competencias de la FIFA de distintos rangos de edad, siendo los alemanes un enemigo histórico de México, habiendo eliminado al Tri en dos ocasiones; la primera se suscitó en los cuartos de final de México 86 por la vía de los penales; la segunda, en Francia 98 con marcador de 1-2. Aunado esto, el cuatro veces campeón del mundo derrotó con convivencia a la Selección Mexicana la pasada Copa Confederaciones por marcador de 4-1.

Foto: América TV

Hombres a seguir

Hirving Lozano / Atacante de México. Es sin duda la máxima esperanza de México en esta Copa del Mundo. El canterano de Pachuca y goleador del PSV holandés, se presenta a su primer Mundial con la encomienda de aprovechar la más mínima oportunidad que dé vida a México.

Foto: AS México

Timo Werner / Delantero de Alemania. Es la tranquilidad hecha delantero. El atacante del Red Bull Leipzig ya conoce lo que es anotarle a México y querrá repetir la dosis para que Alemania inicie el campeonato con el pie derecho.

Foto: Mundo D

Posibles alineaciones