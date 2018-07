Miguel Herrera: “Tenemos que analizar si realmente estamos completos”

Google Plus

Dos lesiones que no estaban contempladas fue el saldo del América en sus partidos de pretemporada por Estados Unidos, ya que el francés Jérémy Ménez estará fuera durante todo el Apertura 2018 aunado a la lesión de Cecilio Domínguez, quien se perderá algunos partidos del arranque del torneo.

Miguel Herrera comentó que no han cerrado ninguna alternativa sobre otro posible refuerzo azulcrema: “No está cerrada la posibilidad, el América no ha cerrado ninguna opción. Nos la vamos a jugar con jóvenes porque hay muchos en el equipo, pero si aparece algo interesante en el camino y vemos que pueda completar el torneo lo haremos. Ayer me senté con Santiago Baños y con Mauricio y vimos el calendario del América, por supuesto que tenemos seleccionados, tanto menores como mayores, como el caso de Lainez y Vargas que van a tener un año muy apretado de partidos, ya que tienen Mundial Sub-20, eliminatorias olímpicas, Centroamericanos y Panamericanos”.

El ‘Piojo’ aseveró que le darán oportunidad a la cantera para la siguiente campaña, por eso se analizarán detenidamente las opciones: “Tenemos que analizar si realmente estamos completos, por eso cabe la posibilidad de buscar otra opción. Si es el caso, obviamente estaremos analizándola si la traemos porque, reitero, hay jóvenes muy interesantes en la cantera”.

Asimismo, indicó que el posible nuevo refuerzo sería delantero: “Tiene que ser delantero y jugar por toda la zona de ataque, ya sea por derecha, izquierda, en medio o atrás del nueve, un tipo que sea polifuncional en esa zona. Buscaremos a alguien de las características que nos da Lainez, porque si él tiene muchas convocatorias de selección, obviamente tendremos que buscar a alguien de sus cualidades”.

Por último, comentó que Uribe todavía se encuentra de vacaciones, pero a partir de la siguiente semana ya podrá ser tomado en cuenta para los partidos de la Liga y Copa MX: “Está de vacaciones, le dimos los mismos días que a Oribe y Edson. Él estará llegando este fin de semana y no lo contemplaremos para la primera fecha”, culminó Miguel Herrera.