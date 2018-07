Terminó el casting para defender el arco rojiblanco

Google Plus

Es bien sabido que una de las posiciones más peleadas en el futbol es la del arquero. Al ser único en la cancha, las rotaciones no son redituables en el arco durante 90 minutos.

México se caractertiza por ser un país que tiene buenos porteros, claro ejemplo son: Alfredo Talavera, Jesús Corona, Gibrán Lajud y Memo Ochoa, éste último exportado a Europa al igual que Raúl Gudiño. Gudiño, quien a sus 18 años fue a cumplir el sueño europeo al FC Porto B, regresa a la casa que lo vio nacer como guardameta y la competencia directa que tiene es Miguel Jiménez, portero rojiblanco de 28 años que ha tenido participación mayormente en Copa MX, pero que también ya jugó en liga y en Concachampions.

Las dudas por quién será el titular las ha disipado un poco Cardozo, pero no tanto los aficionados.

Miguel Jiménez: consentido de la afición

Rodolfo Cota se ganó el corazón de los chivahermanos, tanto así que la afición se mostró inconforme con su salida. Aunque Cota era el preferido, Miguel Jiménez también tiene un lugar ganado con la afición ya que fue factor en el título de Copa MX 2017 cuando atajó dos penales.

Mucho se hablaba de la salida de Cota, y Toño Rodríguez regresó a Verde Valle para tener minutos, sin embargo, Matías Almeyda se inclinó por Miguel Jiménez como sustituto de Cota quien tenía la plena confianza del cuerpo técnico. Debido a acumulación de tarjetas, Jiménez jugó la final de ida de Concachampions y, cabe destacar, que ni el frío, ni la presión, ni los pocos minutos acumulados en el semestre le pesaron a 'Wacho'. Sin duda alguna, es un portero que muchos quisieran tener en sus filas.

Raúl Gudiño: experiencia europea

Aunque Gudiño igual nació en Chivas, se podría decir que es una "cara nueva" ya que no debutó en el primer equipo. A pesar de su corta edad, es un portero experimentado, pero debe de estar consciente que no debe bajar la guardia. El joven de 22 años regresó de Europa con la firme intención de tener continuidad, algo que aún no consiguió en su corta carrera. Porto, União da Madeira, APOEL son los clubes europeos que están presentes en el currículum del jalisciense.

Con base a los seis partidos de pretemporada que hizo Chivas, Gudiño parece estar llevándole una leve ventaja a Jiménez en la consideración de José Saturnino Cardozo ya que tuvo más minutos que 'Wacho' y permitió menos goles.

¿Quién debería ser el titular?

Como aficionados, a veces el romanticismo por el futbol habla por nosotros, y es que, ¿cómo dejar en la banca al portero que colaboró en la obtención de la Copa MX 2017? ¿cómo no tener de titular al cancerbero que ataja penales? ¿cómo relegar a alguien nacido en Chivas que se ganó el corazón de los aficionados? 'El Wacho' tampoco ha logrado conseguir la continuidad, pero demostró estar a la altura en los partidos de Copa que le tocó atajar de la mano de Almeyda.

Foto: SDP Noticias

La posición en la que menos tenía problemas Chivas era la de portero, sin embargo, tras la salida de Rodolfo Cota, la directiva decidió reforzar dicha posición y traer al joven que experimentó en Europa y que, al parecer, aprendió mucho de Iker Casillas. Con solo 22 años, parece que es inminente la titularidad de Raúl Gudiño. Cardozo tenía sus dudas, pero en pretemporada, su favoritismo predominó con Gudiño.

Foto: @RaulGudino1

Ambos tienen grandes cualidades y talento, y los dos buscan continuidad. Jiménez se ganó la titularidad y suplir a Cota a pulso, pero recordemos que Almeyda, quien le dio su voto de confianza, ya no está en el banquillo y se podría decir que ''Wacho" comienza desde cero.

Si Chivas hizo el gasto (y vaya que no gastó tanto en refuerzos) sería dinero echado a la basura si Gudiño no es titular en Liga, y más porque el chiverío no tenía porqué buscar portero. Miguel Jiménez seguirá buscando ganarse la confianza de Cardozo, y por fortuna, desde que retornó la Copa MX, varios jugadores que buscan oportunidad, la tienen en ese torneo.

Aún así, creo que los chivahermanos no deberían preocuparse por la portería ya que sea quien sea el titular, el arco rojiblanco estará blindado.