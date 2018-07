Empate en el Miguel Alemán Valdés

Google Plus

Inició la jornada uno del Ascenso MX, los Toros recibieron a la escuadra de Dorados, con el arbitraje del debutante Antonio De Jesús Olalde.

El encuentro inició en punto de las 19:00 horas. Los primeros minutos el balón perteneció a la escuadra local, con mayor participación del mediocampista Rodolfo Salinas, retenido el balón y dando pases al delantero Saúl Toloza.

El primero tiro de esquina llego al minuto tres, cobrado por Rodrigo López del Club Celaya.

La primer llegada de peligro fue por parte del Celaya Fc en el minuto siete por parte del delantero Saúl Toloza, donde quedo solo de frente con el arquero Gaspar Servio y gracias a una gran atajada, evitó que el equipo local se fuera al frente del marcador en los primeros minutos del encuentro.

La segunda jugada de gol fue por parte de los Toros en el minuto 15, con el centro del mediocampista Gabriel Reyes, que remató el mediocampista Luis Sánchez, el balón terminó en las manos del arquero.

La primer llegada de peligro de Dorados ocurrió en el minuto veintidós por parte de el ex jugador de los toros, Facundo Juárez.

Fue hasta el minuto veintitrés donde llegó el Gol del Celaya, la anotación fue por del delantero Kevin Favela, con un tiro de fuera del área que colocó en el arco superior izquierdo del arquero sinaloense.

Corría el minuto 25y los Toros del Celaya seguían dominando el encuentro, destacando la actuación del mediocampista Rodolfo Salinas, que con su juego dejó en claro que tiene las cualidades para ser un referente del equipo celayense.

Fue hasta el minuto 28 donde Celaya tuvo la oportunidad de anotar el segundo gol y aumentar la ventaja en el marcador, la jugada corrió a cuenta de Saúl Toloza con un centro que se encontró el delantero Kevin Favela, el balón se fue por un lado de la portería de Gaspar Servio .

Se dio el primer cambio, el estratega Francisco Ramírez utilizó su primer cambio en una etapa muy temprana del encuentro, ocurrió en el minuto 28 con la salida del delantero José García, en su lugar el joven Fernando Arce.

El encuentro lo dominaba el equipo local, fue en el minuto 40 donde Saúl Toloza queda de frente a la portería con el arquero, recortando de lado derecho del arquero, donde mete las manos para despojar del balón al delantero provocando el penal a favor del Celaya, los jugadores y todo el estadio pedían la expulsión del arquero Gaspar Servio, el árbitro central considerado que solo merecia tarjeta amarilla. El penal fue cobrado por el mediocampista Rodrigo López, el disparo fue detenido por el arquero de Dorados, salvando de nuevo su arco.

Inició la segunda parte y Dorados controlaba el esférico en los primeros minutos de la parte complementaria.

Llegó el segundo cambio de Dorados al minuto ocho de la parte complementaria, dejando el terreno de juego Luis Jerez, para darle paso a Diego Barbosa.

Minutos más tarde Celaya hizo su primer cambio, entrando Angel Reyna por Luis Sánchez. Se daba por tercera ocasión el regreso del futbolista al Celaya Fc.

El encuentro lo siguió dominando el equipo visitante mediante desbordes por las bandas y centros que terminaban en las manos del arquero Ricardo Roldan.

Al minuto 18 de la segunda parte, cayó la segunda amonestación del equipo visitante, a cargo de Fernando Arce, tras una fuerte llegada al delantero Ángel Reyna.

Minuto 20 de la parte complementaria, penal a favor de Dorados, tras una jugada por la banda, con remate del delantero Vinicio Ángulo que iba directo a la portería de Ricardo Roldan, el mediocampista Rodrigo López se va expulsado después de sacar con la mano el balón de la línea de gol.

El encuentro tardo en reanudarse, el cuerpo arbitral tardo en tomar la decisión de marcar el penal, fue hasta el minuto veinticinco donde Cristian Báez cobró el tiro penal y anotando el gol para igualar el marcador en el Miguel Alemán.

Al minuto 35 se hace el último cambio de Dorados, entra Jorge Córdoba sale Facundo Juárez. Por otra parte Celaya también hace su último cambio en el minuto veintinueve, el estratega Meza Jr hace el cambio de delantero, dejando su lugar Saúl Toloza para el colombiano William Arbolea

Los últimos minutos del encuentro se jugaron en el medio campo, no hubo jugadas de peligro por parte de ninguna escuadra, el equipo del Celaya se ocupó más de no recibir la segunda anotación y mantener el empate, por otro lado el equipo visitante no tuvo más llegadas de peligro en la portería de Ricardo Roldan, el encuentro concluyó con un empate, merecido para ambas escuadras, la asistencia de este partido fue de 3,105 aficionados con boleto pagado.