Ayestarán apuesta por México

Google Plus

Francisco Ayestarán llegó al conjunto de los Tuzos del Pachuca hace un par de meses como parte de las negociaciones del mercado de piernas de verano. Para enfrentar los compromisos del Apertura 2018 la Liga y la Copa MX solamente llegaron 4 elementos a integrarse con el primer equipo: Jaine Barreiro, Juan Pérez, Elbis Soussa y Miguel Ángel Tapias.

El apoyo y la confianza al talento joven y mexicano lo ha demostrado durante toda la pretemporada y los primeros compromisos en los encuentros de Copa y de Liga ante el Monterrey y el Celaya.

Nombres como: Francisco Figueroa, José de Jesús Padilla, Pablo López, Joaquín Esquivel, Alexis Peña, entre otros jóvenes de la institución, solamente recibieron pocas oportunidades y minutos en la era de Diego Alonso. Todo esto lo vino a cambiar la llegada de Pako Ayestarán, mostrando su gusto y confianza de algunos jugadores en el terreno de juego, brindando un voto de confianza a Pablo López, Francisco Figueroa, Miguel Ángel Tapias y Alexis Peña en el inicio del torneo.

El técnico español confía plenamente en el plantel y seguramente seguiremos viendo las oportunidades a los jóvenes tuzos:

"Confío en todos, tenemos una plantilla que competirá entre ellos y todos tendrán su momento. Tenemos en claro que la fuerza del equipo será la evolución de cada uno".

Cabe destacar que en el debut del técnico para el torneo de liga Apertura 2018, de los 14 jugadores tuzos utilizados para el duelo frente al Monterrey 12 jugadores eran Mexicanos y solamente 2 no nacidos en México; los hidalguenses en la última década no habían tenido tanta participación de elementos mexicanos en un once titular de liga, sin lugar a dudas el Pachuca más mexicano de esta década.

Foto: Twitter / @Tuzos

De igual manera debemos mencionar que Pachuca dio un paso largo y firme al respecto de la regla 20/11, esa que establece que la mitad de los minutos jugados en un torneo deben ser con jugadores menores a 20 años 11 meses. En la jornada 1 los blanquiazules sumaron 225 minutos, alineando de titular a Miguel Tapías (90), Erick Aguirre (65) Pablo López (45), y rematando con Francisco Figueroa (25), al relevar a Erick Aguirre.

"Desde que firmé el objetivo era claro, calificar y promocionar a estos jugadores jóvenes; hay que compaginar ambos objetivos, estos chicos, lo único que necesitan, es tener más juego y así van a llegar a su máximo nivel"