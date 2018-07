Diego Lainez, ¿el sustituto de Ménez?

Se confirmó la lesión de Jerémy Ménez, sí, ligamentos cruzados, por lo que el galo estará fuera todo el torneo, pero no todo son malas noticias para los americanistas, ya que con esta ausencia puede llegar el momento de Diego Lainez, su torneo consagración, claro, tiene 18 años pero es un jugador especial, el futbol no es de edades, el mexicano ha demostrado que está llamado a ser un referente de nuestro fútbol, simplemente diferente, no se esconde nunca, siempre que está en la cancha busca ser el orquestador del su equipo.

Tras consumarse el fracaso de la selección en Barranquilla, Lainez regresara a su equipo en donde lo esperan con ansias. Las águilas se vieron muy mal en la primera jornada cuando se enfrentaron al Necaxa, si bien es cierto que la defensa se vio muy endeble, pero también no había nadie que buscara generar jugadas de peligro, y ese será el trabajo del casaca 20 del América. Ya todos conocemos su estilo de juego, es un chico muy atrevido, le gusta encarar a su marcador, siempre busca el uno contra uno, en fin, es diferente.

Miguel Herrera ha declarado que le falta proceso a Diego, que hay que seguir un proyecto de 4 años con este tipo de jugadores, en lo cual casi todo el medio deportivo difiere, ya que esto no es de edad, la edad no juega dentro del campo, este joven puede convertirse en un referente para su equipo, y eso solo se logra con participación, justo lo que no le ha dado el “piojo” pero este torneo, parece que no le queda de otra, ya que su jugador más importante e influyente, no vera acción durante todo el certamen, es por eso que es hora del joven de Villahermosa.

Su labor dentro del equipo será de 10 nato, ese jugador que se desempeña atrás del delantero y que busca ser el eje para darle claridad al ataque de su equipo, el jugador por el que pasen todas las pelotas en campo enemigo, el jugador diferente, el sobresaliente. Es tu momento Lainez, llegó la hora de brillar.