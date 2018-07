Guillermo Vázquez: "No he encontrado el cuadro titular"

Los Tiburones Rojos cayeron en su visita a Lobos BUAP por la jornada 2 de la Liga Bancomer MX, con lo que ligaron su segunda derrota al hilo, acentuada por el hecho de aún no conocer el gol.

Al respecto, su entrenador, Guillermo Vázquez, se mostró sincero al aceptar que el inicio ha sido muy malo, al tiempo que señaló las carencias tácticas de su equipo: "Es un mal inicio. Tenemos que mejorar en lo individual y en lo colectivo (...) cometemos errores muy sencillos. Habrá que trabajar demasiado, ser muy conscientes de lo que hacemos bien y mal"

Asimismo, se mostró consciente de la necesidad por mejorar, ya que los Tiburones enfrentarán duros cotejos las próximas semanas: "Intentaremos mejorar. El no tener al equipo completo nos causa la dificultad de no poderlo hacer. Cualquier rival que nos toque enfrentar serán equipos que juegan bien, debemos trabajar para buscar un mejor resultado".

Por último, Vázquez hizo hincapié en que no ha encontrado su once inicial, por lo que la puerta a cambios está abierta:"Preocupa porque me hubiera gustado ver una mejoría más notable, incluso no he encontrado el cuadro ideal hasta ahora, ojalá que se encuentra pronto para poder pelear más parejo (...) ni modo, hay que aceptar lo que ha pasado hasta ahora y cambiarlo".

Así, Veracruz buscará mejorar sus resultados en una semana ajetreada, donde visitará el Estadio Azteca para medirse al América por Copa MX y recibirá a Monarcas Morelia en la fecha 3 de la Liga Bancomer MX.