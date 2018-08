Previa Pachuca - América: Por las primeras unidades

Google Plus

Este fin de semana llega una nueva jornada del Apertura 2018, en esta ocasión, los Tuzos reciben a las Águilas del América; ambos equipos no comenzaron con el pie derecho, sin embargo, los visitantes le dieron vuelta a su situación en su juego pasado, goleando a su rival, ahora Pachuca es el obligado, para no continuar con esa mala racha y demostrar.

¿Cómo llegan?

Pachuca no ha convencido, ha caído en este inicio de torneo ante Monterrey y Querétaro por la mínima diferencia. Al cuadro de Pako Ayestarán le ha faltado más profundidad y definición a la hora de terminar sus jugadas. El equipo no ha terminado de acoplarse y aunque son las primeras fechas y no muchos equipos se toman en serio el inicio de los torneos, también es importante comenzar ganando para que anímicamente puedan seguir con un buen nivel.

El Club América viene de golear por un contundente marcador de 3-0 a los Zorros del Atlas, los autores fueron Mateus Uribe y Guido Rodríguez con un doblete; el funcionamiento de los azulcrema mejoró respecto a la primera jornada, pero sin convencer del todo. Ahora, Miguel Herrera buscará obtener la perfección en su cuadro titular. Por otro lado, en su primer partido como visitante, al equipo no le salieron las cosas y Pachuca será un duro rival para poder revertirlo.

Historial de enfrentamientos

Hace un poco más de un año, Cecilio Domínguez puso fin a la racha invicta de local que tenía Pachuca al ganar 0-2; de hecho, esa ha sido la visita más reciente de las águilas al Estadio Hidalgo. El último enfrentamiento entre estas escuadras terminó en empate a 2 goles en el Estadio Azteca.

Este partido suele tener muchos goles y muy pocos 0-0. En los últimos cinco enfrentamientos se han anotado más de dos goles y el balance es muy parejo con dos triunfos para cada club y solo un empate.

Jugadores a Seguir

Erick Gutiérrez | El joven canterano de Pachuca ha tenido un funcionamiento extraordinario, prueba de que el PSV también quiere hacerse de sus servicios como lo hizo de su ex compañero, Hirving Lozano; el mexicano ha sido parte importante del club y es motor de la media cancha en cada partido. Si parte al viejo continente, Ayestarán aprovechará su calidad mientras pueda.

Mateus Uribe | Ha sido el jugador más regular de América, ha marcado diferencia en la mayoría de los juegos, sus goles han sido fundamentales para que el equipo se lleve los tres puntos; el colombiano viene de marcar su primer tanto del torneo en la goleada ante Atlas y con la confianza necesaria para comenzar con una racha goleadora.