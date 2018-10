Hugo Chávez: “El compromiso está, de mi parte haré todo lo posible”

Veracruz sigue mal y de malas, ahora fueron derrotados por las Águilas del América 3 goles a 0 en la jornada 4, con este resultado los jarochos le dice prácticamente adiós al Torneo de Copa MX Apertura 2018.

Tras la renuncia de 'Memo' Vázquez, inmediatamente Hugo Chávez quedó como técnico interino, por la cual dijo sentirse contento luego de su debut en el banquillo, además destacó el orden que su equipo tuvo en la parte complementaria contra las Águilas.

“El orden en el segundo tiempo, jugadores que entraron y lo hicieron bien, los menores son interesantes y hay que ver lo positivo de las cosas”.

Asimismo, Chávez expresó su sentir acerca de estar al frente del Tiburón: “Es una emoción grande, es un nervio que se siente y desde que tengo uso de razón cada partido lo siento, es una encomienda que se me dio y por una cuestión institucional la asumo. Es un reto que desde que empecé a estudiar para director técnico lo tuve en mente, afortunadamente se me da aquí en mi casa, donde inició como jugador y hoy la vida y la directiva en agradecimiento a un buen trabajo me da esta confianza que obviamente es un reto importante en mi carrera”.

Finalmente, el técnico interino habló de su compromiso con el equipo, en donde confía que los resultados llegarán.



“El compromiso está, de mi parte haré todo lo posible, trataré de convencer a los chavos de la importancia que tienen los resultados para la ciudad y el aficionado y no queda más que tratar de que se la crean más y que la localía se haga valer. Confío que los resultados positivos no tardarán en llegar, Veracruz tiene muchísimo talento y al final creo que su afición está ávida de un equipo protagonista y creo que los jugadores lo pueden lograr”.