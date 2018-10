Abraham González: "Estamos en una situación complicada, pero el equipo está unido"

Tras la derrota en la J8 frente al Club América, los universitarios mantienen la cara en alto y confían que la fecha FIFA ayudará al equipo para replantear su juego y levantarse para la segunda mitad del torneo.

“La fecha FIFA nos viene bien para despejarnos, para trabajar los errores que tenemos y para volver con más ganas”

Con la del pasado domingo, Lobos BUAP suma su sexta derrota en el torneo y se posiciona como penúltimo lugar general, solo por encima de Atlas. Sin embargo, el defensor licántropo asegura que la escuadra se encuentra estable y unida.

“Sabemos que estamos en una situación complicada pero el equipo confía, el equipo está unido, es bueno y eso hará que salgamos de ésta situación, estamos convencidos”

Con destellos de buen futbol pero poca contundencia es como el español describe la participación de la escuadra poblana en el último partido.

“Tristes por el resultado, el equipo demostró un juego bueno pero como siempre hemos tenido ocasiones buenas pero no la metemos. América las tiene y las mete, es la principal diferencia”

El estratega universitario Francisco Palencia ha sido criticado por la afición durante las últimas semanas debido a los malos resultados que ha obtenido Lobos en el actual torneo, sin embargo, Gonzáles asegura que la responsabilidad es de todos y deja las decisiones en manos de los directivos.

“Las decisiones no dependen de mí, dependen de ellos (directivos) pero yo creo que el equipo necesita estabilidad ahora y bajo mi punto de vista, (destituirlo) no sería una solución. Paco no la puede meter, eso nos toca a nosotros y ese el el principal fallo que tenemos”