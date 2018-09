Marcelo Barovero: "Ganar nos da tranquilidad"

<p>Luego de la importante victoria obtenida sobre <a href="http://vavel.com/mx/tag/Xolos"><strong>Xolos</strong></a> de<strong> Tijuana</strong>, el arquero de los<a href="http://vavel.com/mx/tag/Rayados"><strong> Rayados </strong></a>de <strong>Monterrey</strong>, <a href="http://vavel.com/mx/tag/Marcelo-Barovero"><strong>Marcelo Barovero</strong></a>, habló en zona mixta tras el contundente 3-0 sobre los fronterizos que le regresó una sonrisa a la parcialidad albiazul dentro del torneo de<a href="http://vavel.com/mx/tag/Apertura-2018"><strong> Apertura 2018</strong></a>.</p> <p>“<em>Nos viene en muy buen momento, lo necesitábamos. No pensábamos caer en esta racha pero bueno todos los equipos la pasan en el torneo. <strong>Ganar nos da tranquilidad y mucha expectativa para el martes</strong></em>”, y es que el conjunto norteño tendrá que reponer el cotejo ante <a href="http://vavel.com/mx/tag/Zacatepec"><strong>Zacatepec </strong></a>que no se pudo efectuar la semana pasada en <a href="http://vavel.com/mx/tag/Copa-MX"><strong>Copa MX</strong></a> por una fuerte lluvia.</p> <p><em><u><strong>‘La Pandilla’</strong></u></em> ha modificado parte de su dibujo táctico en su último par de compromisos y en esos mismos ha mantenido el cero en su marco. Con respecto a esto <em><strong>‘Trapito’</strong></em> comentó lo siguiente: “<em><strong>Estuvimos bastante cómodos el último partido, hemos tenido un poco más de solidez pero bueno el técnico es el que sabe</strong>, yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos, dispuestos a acomodarnos. Nos falta mucho todavía por pulir y mejorar</em>”.</p> <p>“<em>Lo importante es sumar, creo que más allá de que estábamos con un buen promedio de puntos,<strong> uno dentro de la cancha quiere ganar</strong>. Cuando van tres partidos que no era así, la confianza no es la misma, <strong>así que viene muy bien la victoria y trataremos de hilvanar varios resultados positivos, sabiendo que vienen las instancias finales</strong> y lo más importante que nos sirva de experiencia todo lo que nos está pasando en estas once fechas</em>”, finalizó <strong>Barovero</strong>.</p> <p>Siendo así, <strong>Monterrey</strong> ya prepara el cotejo ante los <em><strong>‘Cañeros’</strong></em> a disputarse este martes en punto de las 21:15hrs en el <em><strong>‘Gigante de Acero’</strong></em> y posteriormente, previo a la <strong>Fecha FIFA</strong> del mes de octubre, el conjunto albiazul se medirá ante <a href="http://vavel.com/mx/tag/Cruz-Azul"><strong>Cruz Azul</strong></a> en la cancha del <strong>Estadio Azteca</strong>.</p>