Miguel Herrera: “No buscamos el liderato por obsesión”

América busca retornar a la senda del triunfo este sábado cuando visite a los Tigres, equipo que se le ha indigestado en los últimos años, ya que lleva ocho partidos consecutivos en cualquier cancha sin poder ganarle.

El día de hoy en rueda de prensa, Miguel Herrera reiteró una vez más su opinión del juego ante el Guadalajara: “Yo he visto un muy buen América en los últimos partidos, con determinación, buscando el triunfo ante Chivas y muy superior al rival. Desafortunadamente no concretamos las oportunidades que tenemos”.

Asimismo, indicó que quieren estar en lo más alto de la clasificación: “Cada partido vamos paso a paso y no buscamos el liderato por obsesión, pero pensamos en ganar para estar más arriba en la tabla general”.

El estratega mexicano alabó el poderío de los equipos del norte durante los últimos años: “Esta liga es muy disputada porque ellos arman muy buenos planteles, no solamente Monterrey y Tigres sino también Tijuana y Santos, y ha habido torneos donde los del norte manejan la punta de la tabla, pero también los equipos de la capital se han caracterizado por tener buenos planteles, me parece que es una liga muy pareja; hoy América vuelve a estar allá arriba”.

De igual forma, señaló que no tendrá ningún problema en saludar mañana a Ricardo Ferretti: “Saludo a todo el mundo. El Tuca me parece un tipo extraordinario, un gran técnico con el cual se pueden aprender muchas cosas y cada uno puede tener su opinión y diferentes formas de pensar, pero eso no deriva en ningún distanciamiento en la relación que tenemos como compañeros de profesión”.

Por último, el ‘Piojo’ comentó que la única baja para el partido será Diego Lainez: “Ha estado entrenando, pero desafortunadamente un pelotazo en el mismo tobillo lo agarró en el aire y hace que le vuelva a doler, pero había entrenado bien desde el martes”, finalizó Miguel Herrera.