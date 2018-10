¿Chivas puede estar en la "Fiesta Grande"?

Jornada 13 del fútbol mexicano. Se acerca la tan aclamada "jornada cabalística"; decimotercera fecha donde al número se le relaciona con la suerte atribuyéndole el repunte o el hundimiento del equipo con una victoria o derrota de éste. Sin embargo, con o sin suerte, cábala o no, Guadalajara tiene una fecha clave este fin de semana en la búsqueda de sus aspiraciones donde sólo hay dos caminos: el sendero que conduce a Liguilla se aclara o el camino luce lúgubre, lo suficiente para que el Rebaño no esté entre los ocho invitados.



Al campeonato le quedan cinco fechas por jugarse, quince unidades en disputa; tres juegos fuera de casa y dos en ella son lo que le esperan a los rojiblancos. Así que surge la duda: ¿Chivas tiene argumentos para entrar a la "Fiesta Grande"? La respuesta se resume en un sí. Los rivales restantes para Guadalajara son Lobos BUAP, Morelia, Puebla, León y Tigres. Dichos contrincantes atraviesan por una situación similar a la del Rebaño, las posibilidades de luchar y conseguir el triunfo, son latentes.



El punto donde arrancará la contienda por un boleto a Liguilla será en casa de Lobos BUAP. Encuentro importante para los tapatíos, que de ganarlo la zona de clasificación les abriría la puerta para acercarse en demasía. Pero la derrota sólo complicaría las cosas, la Fiesta Grande se vería alejada. Así que en estos encuentros la negociación ya no existe y la victoria es una consigna que se debe conseguir a toda costa.



Por consiguiente, el siguiente enfrentamiento, y las demás fechas, son de características similares. Cerrar el torneo de manera casi perfecta es una obligación para Guadalajara si desea estar entre los ocho primeros. En quince unidades restantes, el número mágico para que los dirigidos por José Cardozo alcancen a rasguñar un boleto en Liguilla es de nueve. Entonces, el margen de error es nulo o es totalmente reducido a cantidades muy mínimas.



Otro punto a tomar en cuenta sería la cara mostrada por Chivas en todo el torneo y en partidos recientes. La propuesta de juego es vital. Pero cabe resaltar que el Rebaño se ha visto dominado en las mismas ocasiones que domina el juego. Así que está parejo. Existe cierto equilibrio.



Entonces, finalmente y en resumidas cuentas, Guadalajara sí tiene argumentos para entrar a la "Fiesta Grande". Su juego es una base primordial para conseguir el objetivo, los rivales son parejos y atraviesan por situaciones similares a las del Rebaño aunado a que el triunfo es viable ante éstos. Todo reside como punto clave, eje central, el juego mostrado por el equipo.