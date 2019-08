Jaime Lozano asegura que buscarán a Diego Lainez para el preolímpico

La sede se definió y podrán sentirse en casa. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que engloba a los municipios de Guadalajara y Zapopan, fue elegida como sede para albergar el Preolímpico de la Concacaf a disputarse en marzo del próximo año, siendo esta una ventaja para el equipo mexicano dirigido por Jaime Lozano, quien después de la presentación afirmó que el apoyo recibido por parte de las Selecciones Nacionales, entre convocatorias, microciclos y disputas de torneos internacionales, ha sido fundamental para el desarrollo de los combinados en distintas categorías.



"Sabemos que hay muchos jugadores que pueden estar en esta Selección y están siendo convocados a la Mayor, y en estas dos mini concentraciones que Gerardo tendrá con jugadores Sub-23. Entonces, estamos listos, tenemos tres convocatorias de aquí a que finalice el año y otras dos que tendremos previo al Preolímpico".



"El apoyo es incondicional desde que he llegado, todos han trabajado para que no solamente la Sub 23, sino que todas las Selecciones puedan desarrollarse de la mejor manera; al final es la cara que le damos al mundo, cómo está el fútbol mexicano. Sabemos que es complicado en algunos torneos, como lo fue Panamericanos que empezó el torneo, pero esa complicación la tienen también otras federaciones, no somos los únicos", agregó el estratega de la Selección Sub 23.



Sin embargo, y por el contrario, es distinto el apoyo brindado por los clubes, pues algunos se niegan a prestar jugadores que resultan claves, mientras que otras instituciones acceden a prestarlos. Al "Jimmy" Lozano le tocó vivir esa parte estando al frente de Gallos Blancos y sabe que resulta comprensible máxime cuando no existe la paciencia en proyectos a mediano y largo plazo, pero aun así espera que los jugadores que no sean parte del equipo puedan ser convocados a la Selección.



"Afortunada o desafortunadamente, me tocó estar del otro lado dirigiendo a Querétaro y me tocó que me pidieran jugadores y lamentablemente no los podía ceder porque en México, como en muchas partes del mundo, no existen proyectos a mediano plazo. Entonces, dos o tres jornadas si no das resultados te tienes que ir. Siempre he pensado, y más estando aquí, que si un jugador no es tomado en cuenta, sería importante y benéfico para todos que pudiera venir a Selección Nacional, pero si es tomado en cuenta es muy comprensible".



Para finalizar, la convocatoria de Diego Lainez se encuentra en una incógnita debido a distintas temáticas que rodean al futbolista del Club Betis. La principal causa reside en que su llegada a la concentración del combinado tricolor puede darse fuera de tiempo, por lo que se encontraría diferenciado en el proceso, además del momento que pueda tener con su club.



"La intención de que vengan los mejores, está ahí, de Diego veremos porque se empieza el torneo, el primer partido es el día 20, un viernes, y su club tiene la obligación de prestar hasta el domingo; entonces, ver si conviene que venga sin un trabajo previo o lo podemos tener un poco antes".



"El fútbol es de momentos. Se ha hablado con Gerardo Martino, Gerardo Torrado, de la posibilidad de ir hablando con su club, pero la Selección es mucho de momentos, hay que ver el momento de Diego, creo que le costó un poco de trabajo el cambio, todo el Mundial Sub 20, no llegó como todos esperaban. Pero la intención en una Selección es que lleguen todos los que están en su mejor momento", culminó el entrenador de la Selección Mexicana Sub 23.