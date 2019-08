Tomás Boy: "No podemos ser pasivos en defensa"

Se ha cortado la racha positiva del Guadalajara en casa. Ante Necaxa, cayeron (1-2) y se quedan estancados con siete puntos, fuera de puestos de liguilla. Tomás Boy mostró su enojo tras el resultado adverso ante los Rayos, señaló que el trabajo defensivo no fue el idóneo y sobre los jugadores que salieron lesionados: Eduardo López y Michael Pérez.

"No podemos permitir este rendimiento del primer tiempo, muy pasivos en defensa. Fuimos víctimas de nuestra pasividad porque hemos casi regalado el partido. Después el equipo quiere componer y no da tiempo, aunque lo ha hecho bien en la segunda parte. No me quedo conforme, hicimos un partido muy irregular, que no veníamos haciendo", muy molesto se mostró Tomás Boy por la forma que encararon el partido.

Fueron claves los momentos en el primer lapso donde Chivas se mostró pasivo, porque fue ahí donde se marcó la pauta final del partido con un resultado adverso. Aunque Boy señaló que no se pierde o gana solo por un tiempo, pero a sus dirigidos ya no les alcanzó con su reacción en la parte complementaria.

Esta derrota no estaba dentro del presupuesto por los puntos que Guadalajara tenía planead a esta altura del Aperutra 2019, sobre esto habló Boy. "Evidentemente, estamos un porcentaje abajo, no mucho, pero sí estamos abajo. Deberíamos estar entre los primeros ocho y estamos muy lejos. Ese no es el lugar de Chivas y de acuerdo a lo que ha jugado, menos. Estos partidos me demuestras que nos falta mucho más para llegar a lugares importantes. Así son los campeonatos, empezamos bien y hay que trabajar sobre los principios que el equipo trabajaba para sacar buenos resultados”, mencionó.

Para terminar, Tomás explicó lo que afecta la lesión de Eduardo López al equipo y dijo que el jugador le mencionó que sintió que le tronó la rodilla. “Me inquieta su lesión porque ha estado jugando muy bien, la pretemporada, el inicio del campeonato, me inquieta porque es un lugar importante que él ha tomado, se vio un rato que el equipo no pudo mejorar”, culminó.