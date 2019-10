Roger Martínez: "Si no estuviera a gusto en América ya me hubiera ido"

A horas previas de una edición más del Clásico Joven, en conferencia de prensa el delantero americanista respondió a los cuestionamientos sobre su posible salida de las "Águilas" al fútbol europeo.

“Los rumores siempre van a estar, a veces inventan cosas que no son, yo no pienso en esas cosas, mi cabeza está acá en el club, lo hablé con Miguel, uno siempre tiene el sueño de ir a Europa, cualquier jugador que le pregunten si quiere ir va a decir que si” expresó el colombiano.

Sobre los rumores de que el atacante no estaba a gusto en el América y presionó su salida, aunado a algunas conductas no apropiadas, sobre todo cuando se le veía salir de cambio, Roger mencionó: "de que estoy a gusto, estoy a gusto, si no, no estuviera aquí, sinceramente mucha gente habla cosas que no son, uno no se va a quedar donde no es feliz o no le traten bien, siempre estuve con mi cabeza acá en America".

Con respecto al Clásico que tendrán este sábado frente a Cruz Azul el 'tanque" fue claro sobre como se deben de jugar este tipo de encuentros: "todos los partidos son intensos, más cuando se trata de clásicos, uno más que otro por la historia como lo es contra Chivas, uno como jugador debe de matarse por el América el partido que sea".

Para finalizar habló sobre el mal momento que vive la Máquina en este torneo en donde actualmente se encuentran fuera de la liguilla: “tenemos que pensar en nosotros, en lo que podemos hacer dentro del partido, no pensar en el rival sabiendo que estamos haciendo las cosas bien”.