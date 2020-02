Ramón Villa Zevallos: "El equipo hizo un mal partido"

Un error que fue capitalizado por Pachuca determinó el rumbo del partido, donde Chivas Femenil cayó en casa por la mínima, pese al empuje que su guardameta, Blanca Félix, les dio luego de atajar un penal. El entrenador de las Rojiblancas, Ramón Villa Zevallos no señaló culpables y reconoció el mal partido de sus dirigidas.

"No es pretexto, pero obviamente la lluvia y eso, sí nos complicó nuestro accionar, se ve dentro del terreno de juego. Pero finamente hay que reconocer que el equipo hizo un mal partido, no nos pudimos adaptar, no nos acoplamos y sabíamos que cualquier error que cometiéramos Pachuca lo podía capitalizar por la capacidad de sus jugadoras que tenían y creo que finalmente así se dio el partido".

"Considero que fue un mal partido porque lo habíamos planteado de otra manera y no nos salieron las cosas el día de hoy. Las muchachas intentaron hacer las cosas, pero hoy no creo que nos encontramos en el terreno de juego; fuimos muy erráticas en los pases, no tuvimos el control de la pelota, por momentos nos desesperamos, empezamos a estar muy ansiosas y a tomar malas decisiones, y adelante el equipo no estuvo con la contundencia o intensidad que venía mostrando en los partidos pasados", agregó el estratega del rebaño femenil.

Por otra parte, el club femenil del Guadalajara cuenta actualmente con siete jugadoras concentradas con el combinado nacional, lo que ocasionó cambios en el esquema del equipo rojiblanco. Aun así, Villa Zevallos mencionó la amplitud de la plantilla, suficiente para cubrir las bajas de las seleccionadas.

"Considero que no. Por eso es un plantel donde tú trabajas con todas y en donde algunas tienen que aprovechar este tipo de momentos que las otras jugadoras tienen sus participación en Selección. Al contrario, entre más seleccionadas para nosotros es mejor porque, sí, por momentos te pueden mermar, pero para mí no es pretexto que no estén las seleccionadas porque las demás están trabajando y cuando tienen la oportunidad pues tienen que demostrar el por qué son contempladas o por qué pertenecen a la institución".