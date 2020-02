Alexis Vega: "Uriel Antuna no mató a nadie"

Crece en forma desmedida el ambiente pesado en el Guadalajara y los jugadores cada vez comienzan a absorber más presión. Tras le derrota de Chivas (1-2) ante Cruz Azul, el Rebaño Sagrado acumula cinco jornada sin ganar. Alexis Vega reconoció la presión que hay en el equipo y ahora le ha tocado padecer a uno de los refuerzos: Uriel Antuna. Manifiesta Vega que todo el equipo esta apoyando al extremo para que no se caiga de forma anímica.

"Animar a Antuna. Creo que todos hemos pasado por ese momento. Hable con él, tiene que tener la cabeza arriba porque no ha matado a nadie, lo peor que puede hacer es tener la mirada abajo. Generó muchas jugadas de gol, la ven no ve lo que genera Uriel, hizo penal y varias jugadas de gol y desbordes. Lamentable no pudo concretar y así es el futbol, hay que levantar la cara", Alexis Vega le da todo el apoyo a Uriel Antuna para que siga adelante en su corta carrera en Chivas.

Toda la afición se enfocó a las fallas que tuvo Uriel Antuna en el partido ante Cruz Azul en el segundo tiempo, donde hizo figura a Jesús Corona. Sin embargo, Vega destacó que no solo se deben de fijar en las fallas que ha tenido; sino que también ver todas las jugadas que fabricó incluido el penal que le dio el gol a Vega.

Una de las grandes presiones que tiene el seleccionado nacional Antuna es no haber anotado gol hasta el momento y esto le aconsejó Alexis: "Hable con él, que no se preocupara por meter gol. Yo creo que el primer gol es el más difícil, debe de tener mucha perseverancia cuando cae el primer, se vienen los demás. Estoy 100% con Uriel, como con cualquier otro compañero y toca apoyarlo. Ya se habló con los refuerzos que no se dieron cuenta que jugar en Chivas no es lo mismo que otros equipos, día a día trabajan para jugar aquí", declaró.

. @Alexis_Vega9 : "Somos conscientes de lo que los estamos jugando. Los únicos responsables somos nosotros, el cuerpo técnico ha estado haciendo su chamba"

Acerca de la derrota contra Cruz Azul, el atacante rojiblanco dio un balance de este partido: "Ahora no creo que merecíamos perder. Por ahí generamos varias opciones de gol, lo que nos faltó fue contundencia pero bueno, el equipo esta tranquilo y a la ves preocupado, porque no se han dado los resultados que nosotros queremos. Como te digo, hicimos muchas jugadas, sería malo que no se hicieran y tenemos que trabajar esos detallistas que nos han marginado de derrotas. Estamos muy conscientes de lo que nos estamos jugando, ahora con la cabeza arriba y mentalidad ganadora, tarde o temprano saldremos de aquí", finalizó.