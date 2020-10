La experiencia no la da los años, asegura Raúl Gudiño

El torneo Guard1anes 2020 ha sido un dolor de cabeza para Chivas en lo que se refiere al tema de la portería, la actuación de estos afectó al equipo ya sea para sumar o restar puntos, aunque lo último es lo que impera. Raúl Gudiño tomó el puesto de Toño Rodríguez a mitad del torneo, pero aún quedan muchas dudas.

El cambio del guardameta fue una de las decisiones más sonadas de Víctor Manuel Vucetich, aunque es un hecho que los dos porteros le generan incertidumbre a la afición, por lo que se comentó la posibilidad de traer un arquero experimentado que pueda ayudar a los dos canteranos del Guadalajara.

Sin embargo, en conferencia de prensa virtual, Raúl Gudiño, aseveró que le toca demostrar que puede con el trabajo y el término experimentado lo transfirió a un tema de momentos vividos y no años.

“La decisión de incorporar a jugadores o en cada posición es referente a los directivos, ellos se encargan de formar un equipo competitivo en toda línea para el entrenador y el club, las decisiones que se tomen a uno no le tocan, lo que me toca es estar ahí demostrando que estoy listo y que lo puedo hacer bien”.

“La experiencia no la da los años sino lo que uno va viviendo, en esa cuestión puedo decir unas y otro portero otras, me siento un portero seguro y experimentado, me ha tocado vivir cosas buenas y malas y todo eso me ha mantenido ser un portero estable y seguro de lo que debo hacer”.

Igualmente, el guardameta rojiblanco comentó las jugadas de los goles recibidos, resaltando la dificultad que representaron en su momento y ahora busca no cometerlos de nuevo.

“Fueron jugadas que he analizado bastante para mejorar y ver qué podía hacer, considero que son jugadas difíciles, pero estoy trabajando para resolverlas de una mejor manera. Considero que fueron tiros complicados, el primero contra Necaxa no se ve el balón y mi primera reacción es atajar el balón y que no entre a la portería y la jugada de Mazatlán pegan de volea voy recorriendo y alcanzó a reaccionar dar un manotazo y a veces es un poco de fortuna y creo que no he corrido con ese tipo de cosas para darle mejor salida a las jugadas”.

Por otra parte, y para finalizar, Gudiño afirmó la complejidad del actual torneo para el Guadalajara dado la dificultad presentada por los rivales.

“Creo que el torneo ha sido complicado, cada vez te das cuenta de que los equipos están jugando al tú por tú, si bien la historia coloca a algunos equipos como favoritos, se juega al tú por tú y uno debe estar preparado para eso. Creo que siempre uno quiere estar sumando de a tres, en los primeros lugares, quedan partidos que podemos retomar y subir más lugares, somos conscientes de eso y estamos trabajando para ello”.