Urge sumar de tres para Pumas Femenil

El Clausura 2023 de la Liga MX Femenil no ha sido el mejor en cuanto al arranque para la escuadra de Pumas Femenil, quienes acumulan tan sólo 4 puntos de 24 posibles.

Luego de la sorpresiva salida de Karina Báez, Jonathan Lazcano únicamente ha logrado dos victorias de siete duelos dirigiendo al primer equipo de la Liga Femenil.

El conjunto unamita únicamente ha sumado una victoria y un empate, aunado a cuatro derrotas, siendo un arranque malo para el equipo, quienes en su último encuentro cayeron ante Xolos por la mínima en el estadio Olímpico Universitario.

Tras éste último duelo, Lazcano habló del partido: "El gasto se hace, se van viendo ciertas ideas. Está claro que los resultados no están llegando y es porque falta algo. Nos gusta hablar con la emoción, pero ahora tuvimos 4 jugadas claras. Creo que nos hizo falta el empuje y pagar el precio completo para poder ganar el partido".



El equipo universitario no deja de estar bajo el ojo del huracán, ya que tras el encuentro ante Tijuana, salió a la luz un video donde se muestra a Lazcano empujando a la delantera Natalia Macías, sin embargo, el tema fue aclarado por los involucrados.

Natalia Macías habló acerca del supuesto empujón: “No, cero me parece una falta de respeto. Yo conozco a Jonny desde que llegué, me debutó, lo conozco y sé cómo es él, luego estamos en la cancha y me dice ‘bueno, venga’ y me da un empujoncito eufórico de futbol, nada del otro mundo, nada violento”.

Por su parte, Lazcano también dio su punto de vista: “Se entiende completamente. Lo raro es cuando no se es competente y aquí sí es competente en todos los momentos, en todas las situaciones, creo que es una reacción de alguien competente y va por ahí, son temas del futbol, de la intensidad, de cosas que las emociones las tienes a tope”.

El equipo de Pumas Femenil actualmente llega a ocho goles a su favor y trece en contra, por lo que buscará mejorar estos números en su duelo de este sábado ante Santos.