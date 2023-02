¿Un nuevo clásico en la Liga MX Femenil?

El compromiso entre cementeras y auriazules será uno de los más atractivos de la jornada, debido a que son dos equipos de la capital que poco a poco han formado una rivalidad en el balompié femenil.

¿Cómo llegan ambos clubes a este encuentro?

Por una parte, las universitarias han tenido un comienzo incierto, muestra de ello es que en cuatro partidos solo han conseguido una victoria y han acumulado tres derrotas. Recientemente, cayeron ante las Tuzas del Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario,, en un juego donde tenían dominado el marcador (2-0), sin embargo, lo dejaron escapar y en los últimos minutos el cuadro de Hidalgo le dio la vuelta para el 3-2 a favor de las dirigidas por Juan Carlos Cacho.

El cuadro de Pumas Femenil tiene tres unidades de 12 totales con una diferencia de goles de (-4), situación que las mantiene en la 13ava posición de la campaña, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo y escalar posiciones en la tabla general.

Mientras que Cruz Azul ha firmado uno de sus mejores arranques en su historia de la Liga MX Femenil, ya que no ha perdido en sus primeros cuatro duelos, además de registrar dos compromisos con victoria al hilo (3-0 vs Atlético de San Luis y 3-1 vs Mazatlán).

El grupo de Nicolás Morales se ubica en el séptimo peldaño del Clausura 2023 con ocho unidades y una diferencia de goles de (+8), además, es uno de los cinco equipos que no han perdido en la actual temporada.

¿Cuáles son las estadísticas de este encuentro?

Todo parecer indicar que veremos un juego muy dinámico y con oportunidades claras de gol, pues en las cinco ocasiones en las que se han visto las caras, hay dos o más anotaciones.

En relación a los resultados, las universitarias llevan la ventaja, debido a que no han perdido ante Cruz Azul Femenil en duelos oficiales, registrando dos victorias y tres empates. El último partido entre ambos equipos terminaron en empate 2-2 en Ciudad Universitaria.

Las celestes tendrán que aprovechar la localía en la Noria si quieren seguir escalando a los primeros puestos y romper con esta racha, demostrando porque ese es uno de sus mejores arranques, aunque no será nada fácil, ya que la escuadra de Jonathan Lazcano se meterá a territorio azul, buscando los tres puntos que le devuelvan una mejor posición en la tabla general.