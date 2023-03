Mohamed, nuevo técnico de Pumas

Esta tarde fue presentado Antonio Mohamed cómo director técnico de Pumas, esto tras el cese de Rafael Puente del cuadro unamita.

El argentino llega al conjunto del Pedregal luego de una desastrosa campaña de los auriazules, dónde, tras doce encuentros disputados, únicamente han obtenido tres victorias, dos empates y siete derrotas, ubicándose en el lugar 16 de la tabla general.

“Primero, lo que representa esta institución y me mueven los grandes desafíos. No había uno más grande que dirigir a Pumas. Cuando hablé con Miguel Mejía Barón de futbol y colgué estaba seguro de venir. Fue todo muy rápido y ahora cumplir los deseos de esta afición tan exigente”.

Mohamed ha estado al mando de muchos equipos dentro del fútbol mexicano, tales cómo Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, América, Monterrey; aunque en algunos tuvo una corta estancia, ha obtenido varios títulos muy importantes.

Ha sido campeón de Liga MX con Tijuana, América y Monterrey, además de dos Copas MX con los Rayados, siendo uno de los técnicos que más logros tiene en este fútbol.

"Es un año de contrato lo que queda de torneo más un año. Llego con mi grupo de trabajo, el de siempre. Pumas tiene un buen plantel, un plantel para competir, con la ilusión de seguir compitiendo, con la ilusión de sacar los puntos que quedan para el Repechaje, y aspirar a lo máximo".

El técnico estará en el banquillo hasta junio 2024, además de argumentar que todo lo que él rinda cómo cuenta será hasta final del torneo, por lo que buscará llegar al repechaje en este torneo.

"Acepté porque me movilizan los grandes desafíos, creemos con mi cuerpo técnico que es un desafío grande e interesante dirigir a Pumas".

El 'Turco' también dijo que se le había buscado desde octubre, sin embargo no se dio la relación porque aún no terminaba de cerrar temas con el Atlético Mineiro.

Llega a Pumas faltando 5 encuentros para que finalice el torneo, teniendo en la mira a Querétaro este domingo 2 de abril, además de dar a conocer que llega con su cuerpo técnico de siempre, con el que ha salido victorioso en los últimos tres equipos que ha dirigido.