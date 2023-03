México consigue su primera victoria en la era Cocca

La Selección Mexicana regresó a la acción tras el fracaso del mundial de Qatar, pero pese a los cambios a nivel directivo, el nivel de juego dentro de la cancha sigue igual o peor, el proyecto de Cocca comenzó con un sabor agridulce, ya que el funcionamiento no fue del todo adecuado no obstante, el tricolor consigue la victoria de 2-0 ante Surinam tal y como estaba presupuestado.

México unido/Imagen: miseleccionmx

El duelo inició con unas condiciones complicadas para los mexicanos, la humedad y la cancha sintética eran un factor en contra para los dirigidos por Cocca, el tricolor salió a buscar el arco rival y pasados los primeros cinco minutos del duelo, Alvarado disparaba con potencia dentro del área y el portero de Surinam tenía su primera gran intervención.

Las faltas no se hacían esperar y a los quince minutos de juego, el Tri tenía tiro libre y hacía una jugada donde el delantero del Feyenoord no logra contactar de la mejor manera y solo se queda en otro aviso, minutos después Surinam contestaba y en una jugada prefabricada logran disparar y Acevedo se lanza para evitar el primer gol del equipo local.

México no se veía cómodo en la cancha y Surinam aprovechaba los errores para buscar una oportunidad, el ataque de los mexicanos era por las bandas buscando mandar un buen centro, pero no se generaban buenos espacios, Surinam seguía sorprendiendo con sus ataques, pero para su mala fortuna no lograban direccionar el balón a la portería.

Llegaba la media hora del partido y México seguía sin imponer condiciones dentro del campo, un disparo lejano volvía a caer en las manos del portero local y en la siguiente jugada Surinam ponía a prueba al portero de Santos, el visitante simplemente no funcionaba y era Surinam quien tenía la última oportunidad al minuto cuarenta y cuatro, cuando un disparo fuera del área se va por un costado de la portería y así terminaba la primera mitad.

La segunda mitad

La segunda mitad daba inicio y rápidamente llegaba una jugada de peligro para Surinam, pero llegando el minuto cincuenta, Surinam cometía un error en la salida y el disparo sin potencia ponía el balón en las manos del portero, México ya lucía más propositivo en el campo y seguía con los intentos por las bandas, el conjunto local no esperaba para reaccionar hasta que el gol llegara y en una descolgada, lograban poner el balón dentro del área y con el delantero libre para rematar, desafortunadamente el balón sale con mucha potencia y se va por encima del arco.

Con alrededor de media hora restante Johan Vásquez adelantaba a México tras un centro de tiro libre, ya con la tranquilidad del gol, el tricolor era más peligroso y en una descolgada, Antuna es derribado dentro del área y consiguen penal para México, Giménez era el encargado de cobrar el tiro y manda el balón por encima de la portería.

Celebra Johan/Imagen: miseleccionmx

Ya México era mucho mejor en el campo y no paraba de generar oportunidades peligrosas, principalmente por la banda derecha, donde precisamente Antuna encontraba el balón y mandaba un gran centro raso para que Alvarado llegara a rematar y poner el segundo en el marcador, ese gol cerraba el marcador y le daba el primer triunfo a México en la era Cocca.

La Selección Mexicana no lució como se esperaba y deja claro que no tiene mucho por trabajar, cabe resaltar que este equipo no contaba con muchos jugadores, ya que se tomó la decisión de que no hicieran el viaje, esos jugadores en su mayoría eran los de más experiencia en la selección, el duelo del domingo ante Jamaica será más exigente y no se debe permitir un duelo como el que hicieron ante Surinam.