Raúl Alpizar se fía en Mohamed: “No vamos a rendirnos ni a bajar la cabeza”

Raúl Alpizar, quien funge como el director de fuerzas básicas Pumas, se hizo cargo de los entrenamientos y de dirigir el encuentro correspondiente a la Jornada 13 ante Querétaro tras el cese de Rafa Puente Jr y, posteriormente, se nombrara a Antonio Mohamed como el nuevo técnico.

Alpizar mencionó que tuvo contacto con el ‘Turco’ en la semana para platicar de algunas cosas, quien ya dirigirá el siguiente encuentro; se mantendrá para apoyar al nuevo estratega y servir de conexión con la cantera.

“Fue muy poco tiempo, nos conocimos, me preguntó algunas cosas y estaremos allí pendientes desde el rol que tengo en el club para apoyar a Antonio (Mohamed), que se empape lo más rápido posible, que conozca a los que están en la Sub-20 o Sub-18 y que podamos contribuir a que él tenga los recursos necesarios para el trabajo que tenga que hacer. A partir de la próxima semana tomará las riendas de manera oficial ”.

El entrenador auriazul mostró su confianza en la experiencia de Mohamed para revertir la situación y, mientras el equipo tenga las posibilidades de avanzar, no van a rendirse: “En un técnico con mucha experiencia, ganador, con una idea clara y, nosotros como parte de la estructura deportiva del club, nuestra labor será apoyarlo; desde el día uno para que él pueda desarrollar su idea de la mejor manera”.

Sobre la derrota ante Gallos que los deja antepenúltimos de la tabla, se dijo dolido porque los jugadores siguieron el plan y la derrota era injusta para ellos.

“A levantar la cara, a estar juntos ante la adversidad, estar juntos en los buenos momentos; tanto tácticamente como emocionalmente es la única manera de salir de esto. Insistir e insistir hasta que podamos derrumbar la puerta. Hoy duele porque los jugadores han sido solidarios, siguieron el plan de juego, la idea y eso me llena de orgullo, y me duele que no tuvieron el premio que trabajaron para merecer”.