Previa América vs Tigres femenil: duelo con sabor a revancha

La fiesta grande del fútbol femenil sigue su paso en este cierre del Clausura 2023 con un duelo para enmarcar pues nuevamente las águilas del América y las amazonas se verán las caras para definir a las primeras afortunadas que avancen a la gran final de la Liga BBVAMX Femenil. Cabe recordar que este duelo ya tiene un sazón interesante pues tanto Tigres como América fueron los equipos finalistas del torneo pasado, sin embargo, en aquella ocasión la fortuna giró del lado de las regiomontanas que les permitió obtener su quinto título de liga.

¿Cómo llegan?

Las pupilas de ángel Villacampa vuelve a volar alto y nuevamente alcanzaron la fase de semifinales de la liguilla femenil, para ello, tuvieron que vencer a una Bravas de Ciudad Juárez que no pudieron impedir el gran fútbol que esta teniendo el conjunto capitalino. En la ida, el Club América femenil no tuvo demasiadas complicaciones pues las de Coapa sacaron la casta para llevarse el triunfo 1-3 y en la vuelta, el América sólo se presentó a finiquitar al rival con un escandaloso 5-1, dejando el marcador global en un 8-2.

Del otro lado, las actuales campeonas del balompié femenil buscan volver a la gran final y defender su presea dorado ante las ganadoras de la llave entre Rayadas vs Pachuca. No obstante, Carmelina Moscato y compañía deberán volver a ganarla la partida a unas águilas que buscan cobrarse lo que sucedió el torneo pasado cuando Tigres femenil se coronó campeonas de la Liga BBVAMX Femenil jugando contra el América. En la ida, las felinas sorprendieron a propios y extraños goleando a las rojinegras del Atlas por un marcador abrupto de 5-0 y en la vuelta, las amazonas sólo ampliaron la ventaja en el marcador global para firmar su 7-0.

Historial

Tigres y Club América se han enfrentado en un total de 17 ocasiones (11 victorias felinas, 5 empates y 1 victorias azulcrema) donde la balanza se inclina a favor del cuadro de las amazonas. En la cuestión de los goles, Tigres femenil es quién lleva la ventaja en el historial con 31 anotaciones por encima de 11 de las águilas. Su último duelo se remonta a la jornada 10 del Clausura 2023 donde las felinas vencieron por la mínima a las Capitalinas.

Últimas alineaciones

Última alineación de Tigres:

O. Solis; J. Gutiérrez, C. Ferral, G. Espinoza, N. Villareal; L. Mercado, N. Antonio, M. Reyes; L. Ovalle, D. Ramírez, L. Contreras.

última alineación de América

I. González; K. Rodríguez, A. Pereira, K. Rodríguez, N. Hernández; M. Mauleon, J. Orejel, A. Kaci, K. Luna; K. Palacios, A. González.

Las palabras pre partido

La semana pasada fue un balde de agua fría en la institución azulcrema pues luego de lo ocurrido con el equipo varonil y la sub 20, en América hay dolor por no haber traído la victoria a Coapa, sin embargo, Ángel Villacampa enfatizo que no existe alguna presión sobre la femenil por los hechos acontecidos.

“Lo que pasa en nuestro equipo, en el primer equipo varonil, en fuerzas básicas, claro que lo sentimos todo por igual, pero no debe haber presión extra por eso.

“Sabemos dónde estamos parados y aquí no vale otra cosa que no sea buscar golear y ganar. La presión ha hecho que la madurez de las jugadoras crezca y estén listas para los momentos difíciles”, indicó el estratega español.

Ficha técnica

Partido: Club América femenil vs Tigres femenil

Lugar: Estadio Azteca (CDMX)

Fecha: viernes 26 de mayo de 2023. Arbitro: Diana Stephanía Pérez Borja

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de Mexico)

Transmisión: TUDN