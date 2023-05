Robert Dante Siboldi: “Es una pequeña cuota”

Tras la finalización del encuentro, el técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi quien ha dado sorpresas en el torneo, pues habló tras la obtención del título, se mostró agradecido con Diego Cocca su antecesor en el equipo por armar la plantilla.

“Claro que no me iba a esperar esto. Si me dijeran que iba a vivir esto no le creería a nadie. Me tocó, hay que resaltar el trabajo de Diego cuando armó el equipo, cuando sumó los puntos que sumó. Chima con el cuerpo técnico, ahora nos tocó a nosotros los últimos partidos y pudimos llegar a estas instancias. Todos hicieron lo que pudieron. Es una cuota que tengo con la gente de Tigres de cuando nos fuimos al descenso. Pagué una cuota”.

"Es una pequeña cuota con el club, con su gente de lo que vivimos en el descenso, ojalá pueda darles mucho más. Este equipo está acostumbrado a pelear por un título y el equipo que se tenía era para pelear por un título", dijo al término del encuentro.

Mexsport

Inclusive destacó que en el medio tiempo tras ir perdiendo 2-0 en menos de 20 minutos, tuvo una plática motivadora con sus jugadores.

"Estábamos jugando bien. Tuvimos dos desatenciones, pero el equipo estaba jugando bien, fuimos a proponer, debíamos de tener paciencia".

Además, se mostró feliz por el título, pero a la vez triste por quedar eliminado de la Concachampions, pues buscaban el doble título.

"Íbamos por todo, íbamos por dos torneos. Para el de Concacaf no nos alcanzó, pero este torneo fue increíble", apuntó.

Manda un beso

Nahuel Guzmán sumó su quinto título con los felinos, siendo fundamental en el equipo, ahora el argentino señaló que el equipo no se le puede subestimar.

“Seguimos escribiendo historia grande de esta institución. Los que nos quisieron subestimar, les mando un beso muy grande, que sean felices. Los que hablaron antes de tiempo, les mando un beso grande, que sigan teniendo oportunidades”, dijo Guzmán.

Mexsport

“Estoy muy enojado y recaliente porque se hablaron un buen de cosas antes, pero mientras yo de la vuelta en la cancha de los rivales van a seguir todos enojados conmigo”.

Al final los regiomontanos lograron su revancha ante las Chivas de aquella final del 2017 en el mismo recinto.

"Sentía que había algo pendiente que nos habían quedado debiendo algo y hoy la pudimos cobrar. Ya estaba nivelado, se dio de la manera que se tenía que dar esta es la victoria de Tigres y por lo menos en esta cancha está la deuda saldada", dijo el arquero al término del encuentro.

Este grupo de viejitos se lo merece

El ídolo regiomontano André-Pierre Gignac, declaró que este grupo "mezclado de viejitos y jóvenes" se merecía el título, donde mucha afición piensa que es un mensaje Miguel Herrera, donde en un comentario en su estancia con los felinos indicó que el plantel se había hecho viejo.

"Este grupo mezclado de viejitos y jovencitos se lo merece por todo lo que hemos sufrido estos seis meses".