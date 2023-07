Chivas cae ante Cincinnati en su debut en la Leagues Cup

Chivas parecía estar listo para enfrentar un nuevo torneo, la Leagues Cup ya era una realidad y Chivas con el gran paso que tuvo en las primeras jornadas de la Liga MX, daba la sensación de que podía llegar a las instancias finales, sin embargo su debut sería ante el mejor equipo de la MLS, Cincinnati, equipo que atraviesa un gran momento, está liderando su conferencia y es el equipo con más puntos en la MLS, por lo tanto no era un rival sencillo.

La Leagues Cup no está siendo el mejor torneo para los equipos de la Liga MX y se esperaba que con el inicio de actividad de los más populares, las cosas se empezaran a nivelar, Chivas tenía el reto más complicado al enfrentar a un rival en su mejor versión, no obstante Chivas venía dando buenos resultados aún sin sus mejores jugadores disponibles y al tenerlos de regreso en este torneo, no había forma de que el equipo no mejoraría.

El duelo

Comenzaba el duelo Chivas vs Cincinnati, la afición del equipo de MLS lucía confiada con su equipo, el equipo local era el encargado de sacar desde el centro, rápidamente lograron llevar el balón cerca del área y en los pies de Brandon Vázquez, surge la oportunidad de rematar desde fuera del área y con un potente disparo en el cual Rangel no logra detener el balón, Cincinnati ponía el primer gol en el marcador.

Chivas en problemas/Imagen: Chivas

Pasaban los minutos y Chivas seguía sufriendo al no poder tener el balón en su posesión, llegando al minuto ocho, Cincinnati creaba otra gran jugada en la cual, Brandon Vázquez, aparecía solo en el área para rematar el balón y así sumaba el segundo a su cuenta personal y para el equipo, Chivas se veía desconectado y sin rumbo dentro del campo.

Cincinnati seguía poniendo balones en el área pero al disparar ya no eran tan certeros, llegando al minuto veinte, Chivas quería reaccionar, no obstante en una jugada dentro del área, tras un disparo de un rojiblanco, el balón contacta con la mano, los jugadores pedían penal, pero al final no se marcó tal acción, al pasar la media hora del encuentro, Rangel evitaba el tercer gol tras una gran jugada del equipo local.

Llegando al final de la primera mitad, una descolgada de Cincinnati es cortada con una falta de Sepúlveda, el árbitro solamente amonestó, sin embargo el VAR mandó a llamar al árbitro para una revisión de la jugada y se determinó que tenía que ser expulsado el central de Chivas, todo pintaba mal para el equipo mexicano, con esa expulsión finalizaban las acciones de la primera mitad.

Para la segunda mitad, Chivas hacía ajustes para intentar evitar la derrota, Vega entraba a la cancha como una solución desequilibrante frente al área, solo cinco minutos habían transcurrido y Guzmán intentaba un disparo que se iba muy desviado, Chivas seguía sin poder controlar el juego y al cincuenta y nueve, el partido se detenía por amenaza de tormenta eléctrica.

El partido se reanudaría al día siguiente, Chivas tenía un saque de banda en su posición y ahí es cuando Calderón pone el balón en el área y este es rematado de gran forma por Briseño, así Chivas lograba anotar el primero, ahora Chivas solo necesitaba uno para obligar a los penales, cuatro minutos después, Vázquez encuentra el balón dentro del área y su disparo pasa por un costado de la portería.

Gol Chivas/Imagen:Chivas

Chivas comenzaba a adelantar líneas en busca de igualar el marcador, pero Cincinnati seguía generando peligro, llegando el minuto setenta y tres, una jugada por la banda izquierda terminó con el balón dentro del área y Vázquez de nueva cuenta anotaba, con el tercer gol, el juego estaba prácticamente sentenciado y había la queja de un posible fuera de lugar en el gol, pero la jugada no fue revisada y había una discusión entre jugadores.

Chivas ya desmoralizado se veía más frustrado por las decisiones que tomaba el árbitro en cada jugada ya que en su mayoría no eran a favor de los rojiblancos, el duelo no entregó más acciones de peligro y con el estadio en silencio por la nula gente en las gradas, el partido termina y Chivas se lleva una dolorosa derrota que lo obliga a buscar la victoria ante Kansas o de lo contrario quedaría fuera.