Paunovic: “No arrancamos bien, pero nos consolidamos en algún momento”

Chivas está asimilando de la mejor manera el haber perdido la gran final y para el Apertura 2023 están teniendo el mejor inicio posible, Chivas se va a jugar la Leagues Cup, con nueve puntos de nueve posibles, sin duda Paunovic, es factor para este gran inicio al conjuntar un gran grupo de jugadores experimentados con jóvenes canteranos.

Sin duda la llegada de Paunovic le está dando muchos frutos a Chivas, buen estilo de juego, victorias y debuts de jugadores jóvenes, son lo más destacable, esto último es fundamental, pues al ser un equipo que juega con puros mexicanos, el mercado se reduce e incluso se encarece, ahí es donde el talento joven sale a relucir y demostrar que bien arropados pueden entregar grandes resultados.

Pocho encarando/Imagen: Chivas

Las palabras del entrenador

Tras el gran inicio del torneo, Chivas, se puede ir a jugar la Leagues Cup con tranquilidad ya que son los líderes generales y ningún resultado en lo que resta de la jornada le afectará a los rojiblancos, Punovic se expresó sobre la cosecha del equipo en los tres partidos: “Contentos con lograr un buen arranque, lograr los tres primeros partidos con victoria y nueve puntos, el objetivo que nos habíamos fijado”.

“Tenemos por delante el partido ante Bilbao, lo comentamos en el vestuario, los chicos están muy motivados, obviamente habrá cambios, habrá gente que va a jugar el domingo contra Bilbao, no solamente para tener minutos sino para competir, y lo trataremos igual, se merecen que compitamos en nuestro máximo, lo tomaremos como un partido más de la competición.

Sobre el partido de esta noche ante Necaxa, Paunovic dijo esto: No arrancamos bien, pero nos consolidamos en algún momento, empezamos a jugar, hemos mejorado bastante en la elaboración del juego y eso nos ha producido los dos goles, aparte de las varias oportunidades que tuvimos en la primera y segunda parte, en la segunda parte mucho más claras, esp ha sido lo mejor y después hubo momentos donde conseguimos que el rival nos dominara y por ejemplo el tiro al palo.

El delantero en Chivas tiene una gran presión ya que en los últimos años no ha destacado ningún jugador al frente, Marín, quien llegó este torneo como refuerzo, no ha podido marcar y Paunovic ha hablado al respecto: “ Marín ha hecho un gran trabajo para el equipo, hoy estuvo muy cerca de marcar el gol y lo que le comentaba, los goles llegan después de tener siempre actuaciones como la de hoy y como la de todos los partidos que jugó desde el inicio de temporada, le da al equipo mucho equilibrio, profundidad, pelea los balones por arriba y los gana, es capaz de mantener el balón y jugar de espaldas, esto nos ha proporcionado en varias ocasiones, varias salidas desde una vez que recuperamos el balón en nuestro campo, eso es lo que le pedimos y lo está haciendo muy bien, le falta marcar ese gol que estoy seguro lo está deseando más que nadie, todavía no hemos tocado el techo, nos falta más.

Sobre un posible refuerzo más para el equipo, Paunovic dijo lo siguiente: “De momento no hay nada que se esté cocinando, pero nunca hay que descartar, alguna posibilidad puede surgir, pero yo te digo, el enfoque máximo al grupo que tenemos y potenciar a los chicos, yo lo que quiero es sacar más rendimiento a los que no están jugado tanto, porque vamos a necesitar, en tantos partidos que vamos a jugar, que todo el mundo esté en forma y urgentemente preparados cuando la alarma suene”.

El entrenador rojiblanco habló sobre la Leagues Cup y como la afrontarán: “ Para nosotros Leagues Cup, es la competición más bonita, más linda del mundo, porque es la siguiente y realmente es muy atractiva, no quiero anticiparme pero por qué no ser nosotros el primero que lo gane, obviamente hay que ir paso a paso, el grupo no es fácil, conozco muy bien a los dos equipos y a los entrenadores, conozco muy bien a esas plantillas, Pulido es un jugador que hay que vigilar cuando toque el momento, por eso digo que no será nada fácil, por qué nos vamos a limitar a lo que queremos aspirar”.