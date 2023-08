Querétaro pierde de manera polémica ante Philadelphia

La gran sorpresa de la Leagues Cup sostenía un duelo de vida o muerte ante sus primeros verdugos, los dirigidos por Mauro Gerk arribaban a este encuentro luego de sostener encuentros difíciles ante rivales de gran calibre.

El cuadro queretano se ha instalado en la fase de cuartos de final luego de doblegar a sus rivales en la tanda de penales, ya que luego de quedar segundos de grupo se enfrentaron a los Pumas de la UNAM y con un solitario gol fue suficiente para clasificar a la siguiente fase.

En los octavos se enfrentaron ante el New England Revolution, fue un juego muy disputado por los dos conjuntos y se terminó definiendo desde los once pasos, donde los queretanos lograrían pasar gracias a las tapadas de Fernando Tapia, el portero mexicano, que logró atajar dos penales.

Foto: Club Querétaro

Por su parte, el cuadro de la MLS desde que comenzó el torneo se convirtió en uno de los favoritos a conseguir el título, por su plantilla y por lo que ha conseguido en poco tiempo. Bajo las ordenes de Jim Curtin ha consolidado un equipo fuerte y competitivo.

En la fase de grupos se quedó con el primer lugar, esto después de ganar contra Xolos y los "Gallos". En las siguientes etapas se enfrentó al New York Red Bulls y al DC United, en ambos se fueron a los once pasos y ahí los subcampeones de la MLS se llevarían los juegos.

El partido daba inicio a las 19:09 h, esto después de un retraso debido a un corte de energía que sucedió en el Estadio Subaru Park. Bajo las ordenes del silbante guatemalteco Mario Escobar.

El enfrentamiento comenzaba y desde un inicio los locales estaban presionando alto al cuadro queretano para buscar un error defensivo que les diera la ventaja en los primeros instantes.

En una desatención de la zaga defensiva de los "Gallos" sería aprovechada por el centrocampista venezolano Jesús Bueno para darle la ventaja a los locales a los 10 minutos del arranque del partido.

Foto: Club Querétaro

Los queretanos comenzaron reaccionando con la tenencia del balón, gran parte de los primeros 45 minutos tuvieron la mayor posesión, pero cada vez que Philadelphia tenía el balón era sensación de peligro para el arco queretano.

Por su parte, los dirigidos por Gerk no ocasionaban peligro en la portería resguardada por Blake, quien tuvo un primer tiempo sin preocupaciones en su arco. Poco a poco el encuentro comenzaba a ser de roces y ambos equipos subían la intensidad con las entradas que hacían.

Sin tantas acciones de peligro en los arcos finalizaba una primera mitad peleada por los dos conjuntos, estratégicamente ambos estaban haciendo un encuentro muy cerrado y los detalles serían la clave para poder obtener la victoria.

La segunda mitad sentó de mejor manera para los visitantes, pese a no tener tantas aproximaciones al área rival durante el primer tiempo, poco a poco se acercaban al arco, Sepúlveda comenzaba a ser más insistente y a diferencia de los 45 minutos previos, ahora si tocaba el balón.

Foto: Club Querétaro

Después de que Mauro Gerk modificó algunas piezas para buscar el empate, finalmente el empate cayó seguidamente de que Pablo Barrera recuperará el esférico y con un centro de Jaime Gómez, Ángel Sepúlveda cruzaría su remate para igualar el marcador.

El empate entre ambos cayó bien en el enfrentamiento, ya que las dos escuadras estaban en la búsqueda del gol diferencial que evitara los penales, por ende el medio campo desapareció y cada aproximación era sensación de peligro en los arcos.

Como consecuencia, el encuentro fue más rudo, los jugadores tenían más roces y las amonestaciones no se hicieron esperar, hubo una jugada polémica en contra de los visitantes que no fue evaluada por el VAR, el jugador Camerunés Oliver Mbaizo golpeó con el codo a un rival y no fue señalado.

Foto: Club Querétaro

La escuadra queretana se llenó de jugadores amonestados y en el agregado, en una falta provocada por Omar Mendoza, sería expulsado a falta de pocos minutos para la finalización. Querétaro sufrió mucho y estuvo cerca de llegar a los penales.

Sin embargo, en la última jugada del partido, en otra desatención de la zaga defensiva, dejaban libre a Chris Donovan que en una posición justa remataba y marcaba el segundo gol del partido.

Sin tiempo de reacción daba por finalizado la participación queretana en la Leagues Cup, dejado como único representante mexicano al cuadro de Monterrey.

Siguiente partido

Una vez regresando a México, de cara a la jornada 4 tanto Monterrey como los "Gallos" verán sus respectivos duelos aplazados, sería hasta la jornada 5 ante Atlas que volverían a ver acción en el Estadio Corregidora.