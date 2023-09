Robert Siboldi: "Creo que fue un partido muy sencillo"

El estratega uruguayo tuvo su conferencia de prensa el día de hoy 2 de septiembre del 2023, después de un partido totalmente dominado por los Tigres. El mister tocó temas importantes como la lesión de Sebastián Córdova, un poco sobre el mismo encuentro, entre otras cosas.

Comenzó la conferencia hablando sobre el encuentro, para él era un encuentro difícil en los papeles, y Gallos comenzó bien, pero fueron cayendo poco a poco y Tigres aprovechó a anotar 4 goles y terminó siendo un encuentro muy fácil para él y todos sus jugadores.

Para el jugador que no fue un partido fácil fue Sebastián Córdova, ya que al minuto 30 salió lesionado. Siboldi mencionó que fue un golpe, y está en evaluaciones y todavía no se sabe si fue una lesión o no.

Después tocó el tema de la fecha FIFA. Para él va a ser una pausa muy importante de encuentros de liga, ya que muchos de sus jugadores no son convocados con alguna selección, y se podrán recuperar de alguna lesión o algún golpe que hayan tenido.

También mencionó que le va a ayudar, ya que todos sus jugadores van a poder entrenar a tope con el equipo, van a poder recuperar ritmo y van a poder rotar más con algunos otros jugadores para que todos tengan chance.

Le preguntaron sobre su invicto de local en los últimos 9 partidos ya que todavía no conocen la derrota, y él dijo que todo eso es por un conjunto de cosas: El apoyo incondicional de la gente, la entrega de sus jugadores y hacer el mejor juego posible para que se vean resultados positivos.

Fox Sports le preguntó a Siboldi acerca de Nahuel Guzman, en específico, de sus 140 porterías imbatidas en Tigres, y Siboldi lo elogió diciendo: "Parece fácil, pero es imposible, es todo el trabajo sin duda de un equipo..."

Siboldi para terminar la conferencia tocó el tema de cómo le gusta que su equipo juegue, a lo que él contestó: "A mi me gusta que el equipo juegue bien al fútbol, me gusta que se asocie, tener opciones, dominar...."