Previa Toluca vs América: partidazo en el Infierno

Este domingo, Toluca jugará en casa contra el América, en el partido correspondiente la Jornada 9 del Apertura 2023.

Será un emocionante juego en el que las Águilas buscarán el liderato del torneo, pero los Diablos harán todo lo posible para sumar puntos y dar un gran partido ante su gente.

¿Cómo llegan?

Toluca viene de perder 2-1 contra Tijuana. Hubo ley del ex, pues Carlos González anotó ante su ex equipo. Jean Meneses salió expulsado por un codazo.

Por otro lado, el América ganó 2-1 contra Querétaro en un partido emocionante, en el que Igor Lichnovsky anotó gol casi al final para darle la victoria al cuadro azulcrema.

Antecedentes

Las últimas veces en que ambos conjuntos han jugado entre ellos, nos han regalado un espectáculo. Se espera que en esta ocasión no sea diferente y veamos un muy buen juego. La más reciente ocasión en que se enfrentaron, terminó en empate 2-2. Sin embargo, uno de los antecedentes más recordados es en las semifinales del Apertura 2022, cuando los Diablos eliminaron agónicamente al conjunto azulcrema en el Azteca.

En general, esta rivalidad es algo pareja, pero la balanza se inclina hacia los escarlatas. De 69 partidos en los que se han enfrentado, Toluca ha salido victorioso en 28 de ellos, 19 han quedado en empate y 22 han sido para las Águilas, que desde hace cuatro años no pueden derrotar a los escarlatas en casa.

Estos son los últimos cinco resultados de esta rivalidad:

Resultado Torneo TOL 2-2 AME Clausura 2023 AME 1-1 TOL Apertura 2022 (semis vuelta) TOL 2-1 AME Apertura 2022 (semis ida) AME 1-0 TOL Apertura 2022 AME 3-0 TOL Clausura 2022

Estadísticas actuales

Toluca está en noveno lugar de la tabla con 12 puntos; tiene tres partidos ganados, tres empates y dos derrotas.

América se encuentra como sublíder con 17 puntos; suma cinco victorias, dos empates y una derrota. De ganar en el Nemesio, serán líderes.

Las declaraciones

En la conferencia de prensa de los Diablos, Tiago Volpi habló sobre el rival, asegurando que si bien viven en un gran momento, no son imbatibles. También comentó que no ve superioridad y espera que sea un gran juego:

“Como dije, respeto mucho al Club América, pero no lo veo como un equipo invencible y yo siempre digo que más allá de pensar en el rival, tenemos que pensar en nosotros, saber lo que nosotros hacemos bien y yo creo que nuestro enfoque va a estar ahí, no tanto en pensar en el América, pero pensar en nosotros mismos, en lo que podemos hacer. Al final, contra ellos también nuestro equipo siempre juega muy bien, y no veo toda esta superioridad entre los dos equipos”.

Foto: Deportivo Toluca

Mientras que por parte del Ame, Luis Malagón comentó en la conferencia que a pesar que el equipo vaya arriba en la tabla, lo importante es mantener ese buen momento en liguilla y ganar para buscar el título:

“Al final del día, en la etapa final es donde debes marcar diferencia. Marca la pauta estar arriba porque te hace querer más, pero lo importante es jugar liguilla, ganar finales. Es lo que todos tenemos en mente y vamos por eso”.