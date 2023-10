Fernando Ortiz: "Perder el Clásico es una derrota que duele"

El Clásico Regio superó fronteras y este fin de semana se jugó en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas.

Monterrey volvió a caer ante el acérrimo rival, Tigres, por marcador de dos a uno, Fernando Gorriarán y Ozziel Herrera marcaron para los Felinos, Eduardo Tercero en propia puerta descontó para la Pandilla. Ortiz mostró descontento con el marcador con las siguientes declaraciones.

Las palabras de Fernando Ortiz.

El estratega argentino registró su segunda derrota en Clásicos en tres juegos, el primero fue hace unas semanas por el Apertura 2023 con goleada de tres a cero a favor de los de San Nicolás de los Garza.

"Primero, obvio que una derrota duele, perder el Clásico siempre es un dolor que todos queremos no tenerlo, pero es parte de un resultado también. Me deja ver jóvenes que no pueden ver minutos".

También comentó sobre el cierre de la fase regular y de las múltiples lesiones que sufre el plantel. Monterrey se ubica en la décima posición con 17 unidades (un partido pendiente) y ha sufrido las bajas por lesión de Sergio Canales, Víctor Guzmán, Jesús Corona, Stefan Medina y Joao Rojas.

"Se vienen 20 días donde se termina la Liga, trataremos de poner al mejor equipo que en su momento este, lo dije y lo vuelvo a sostener, lesiones las va a haber, es un deporte".

El juvenil Garza y el interés por Meza.

Por último descató la participación del juvenil, César Garza y habló sobre el supuesto interés por Maximiliano Meza del Sevilla de España.

"César esta comenzando, no tiene más de cuatro días entrenando con la plantilla. De a poco que se vaya integrando a los entrenamientos en primera división tendrá más posibilidades, todos jugamos para la misma playera".

"La verdad no sé, si es el interés real de Alonso por un jugador de nosotros, de nuestra institucion. En el momento en que se tengan que tomar decisiones en este caso de Maxi si sigue o no sigue, se verá, pero por el momento me pone feliz por él.