Chivas Femenil: lecciones tras la derrota ante el América

El pasado domingo 19 de noviembre, el Estadio Azteca fue testigo de un nuevo enfrentamiento en el Clásico Nacional, en esta ocasión se veían las caras los equipos femeniles en búsqueda del boleto que les diera la oportunidad de disputar el campeonato.

A pesar de pelear hasta el final, y darlo todo en el partido ante tu acérrimo rival, hubo un factor importante que cambió el rumbo del partido. La expulsión de tu jugadora más fundamental perjudicó el funcionar del equipo y a la postre, el resultado. Pese a eso, la afición rojiblanca no puede estar decepcionada del gran rendimiento que tuvieron las jugadoras.

Analizando el semestre del cuadro rojiblanco, hemos de reconocer que siguen siendo una escuadra competitiva y con mucho talento. Esto pese a tener una competencia complicada a nivel económico, con los dos conjuntos de Monterrey, su máximo rival y con otros equipos que cada certamen buscan reforzarse de mejor manera.

Foto: Chivas Femenil​​​

De cara a este torneo que está por finalizar, las tapatías se reforzaron en todas las zonas, esto con el objetivo de tener una plantilla más completa y generar competencia interna. Daniela Delgado, Wendy Toledo y Alessandra Ramírez fueron los nombres que vinieron a reforzar al equipo.

A lo largo de la competencia, demostraron ser un conjunto ordenado y letal, teniendo a Alicia Cervantes, la goleadora del certamen, rodeada de futbolistas jóvenes y de gran talento que complementaron a la entidad rojiblanca, que la convirtieron en la tercera mejor ofensiva y la mejor defensiva junto a Tigres.

El proyecto que está formando el conjunto tapatío dará mucho que hablar a largo plazo, teniendo una mezcla de juventud con experiencia que sin duda le dará las alegrías que la afición tanto espera.

Foto: Chivas Femenil

Las “Rojiblancas” fueron la primera escuadra en levantar el trofeo, hace no mucho levantaron nuevamente el campeonato y con esta plantilla que tiene se pueden esperar grandes cosas. Quizá este torneo no se pudieron dar las cosas, pero no caben dudas que serán un gran conjunto a corto y largo plazo.

Concluyendo en la tercera posición, podemos afirmar que el desempeño en el torneo ha sido positivo. No obstante, en una institución tan prestigiosa como la institución tapatía, la expectativa mínima siempre es alcanzar el campeonato.

Foto: Chivas Femenil

Aunque no se haya logrado esta vez, es importante reconocer el esfuerzo y la calidad que el equipo ha demostrado en cada encuentro. Este tercer puesto sienta las bases para un retorno triunfante en futuras competiciones.

La pasión y la dedicación de nuestras jugadoras son el cimiento de nuestro éxito continuo, y confiamos en que, con perseverancia y trabajo arduo, volveremos a levantar el trofeo que simboliza la grandeza de la escuadra “Rojiblanca”. ¡La esperanza y la fe en la escuadra rojiblanca siguen más fuertes que nunca!