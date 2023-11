Las Voces de la Fiera

León está a unas horas del juego más importante para ellos en lo que va del Apertura 2023, el duelo de "Play In" ante San Luis es sin duda un juego que nadie quiere disputar, pero que puede dar mucho al ganador, disputar este partido significa que no estuviste entre los 6 mejores, con el nuevo formato, ya no son 12 prospectos a campeonar, reducido a 10, este duelo por el pase directo promete más intensidad, solo uno avanza y el perdedor deberá disputar otro duelo con el ganador de la otra serie.

La fiera es siempre un buen equipo en las liguillas y es que por lo general tienen un equipo muy competitivo que sin tener a jugadores de renombre, son seleccionados nacionales y con mucho talento, su entrenador Nicolás Larcamón llegó para el clausura 2023, dejando atrás un gran paso con el Puebla, pero ahora llegaba a un equipo más competitivo, en su primer torneo logró ser campeón de CONCACAF y obtener su pase al mundial de clubes, en liga no tuvo el mejor rendimiento.

Para este apertura 2023, el torneo fue bueno para ellos y lograron entrar al repechaje en la última jornada, Larcamón tiene una difícil prueba en la cancha del San Luis y estas fueron sus palabras previo al duelo del repechaje.

León sale rumbo a San Luis/Imagen: clubleonfc

Las palabras del entrenador

Esto dijo Larcamón en su llegada a San Luis: “Se trabajó bien, el grupo está con muchas ganas, sabiendo todo lo que hay en juego, así que con muchas ganas de que llegue la hora para saltar a la cancha y obviamente conseguir el objetivo”.

Sobre no poder trabajar con los seleccionados: “Ambos casos son distintos, en el caso de Ángel que tuvo participación, salió con esa dolencia, eso nos restringe un poco, pero en el caso de Fede, hemos estado en contacto con él, le hemos mandado imágenes y todo para poder avanzar más allá de no estar presencial en el día a día, estamos en la espera de que llegue, que sea simplemente una contractura y cuando llegue evaluaremos bien su situación para ver como es de cara a todo lo que se nos viene”.

Sobre el partido

“Va a ser un partido muy disputado, la tenencia de la pelota va a ser una de las claves del partido, nosotros queremos imponer condiciones más allá de no estar jugando en nuestra casa, somos un equipo que cada vez que salta a la cancha sea en cualquier situación, intenciona protagonismo, intenciona dominio y a partir de ahí generarnos las situaciones, posibilidades de tomar la ventaja”.

“Nosotros tenemos el antecedente, hablo de mi proceso, el antecedente del torneo anterior, pero con lo excepcional de haber jugado ese partido en aquellos días, de estar afrontando la semifinal de Concachampions, con la prioridad que eso tenía, este torneo nos encuentra quizá con el foco cien por ciento, destinado a lograr la clasificación y confío que vamos a ganar y lograr esa clasificación a Liguilla”.

"Fundamental llegar de la manera en que llegamos, mañana en San Luis es una definición y nos jugamos lo que hemos trabajo en el semestre. Estamos con el ánimo y la convicción de que tener un gran cierre de año, queremos regalarle alegría a nuestra gente”.

León tiene un gran reto por delante y sin duda Larcamón, sabe lo que está en juego, la confianza que tiene el entrenador de la Fiera es alta y sabe que tiene un gran cuadro para seguir compitiendo, al no tener otra competencia, León está obligado a avanzar para seguir su preparación rumbo al mundial de clubes, además parece que podría ser el caballo negro ideal para arruinarles la temporada a los equipos de arriba en la tabla.