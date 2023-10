El nivel mostrado en la Liga MX Femenil tiene mucho que ver con la importancia que le han puesto los directivos, no es casualidad que los equipos que han mostrado mayor interés en la Liga Femenil ya sean multi campeones, América, Chivas, Monterrey y Tigres, son los equipos que están en un nivel superior en la liga y si bien pueden acercarse otros, estos son los que pueden presumir campeonatos.

A diferencia de la liga varonil donde los equipos con mayor peso históricamente son, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, en la Femenil ya han tomado un camino distinto, Cruz Azul y Pumas no son equipos de gran peso e incluso no son regulares en la Liguilla, sus proyectos no son tan sólidos y eso se nota desde la configuración de sus equipos.

Un grande se hace por el número de sus aficionados y de campeonatos conseguidos y al tener solo 4 campeones de la Liga Femenil, en automático se les pone en un espacio diferente, el torneo actual no es muy distinto a la tónica que se ha llevado, los primeros cuatro clasificados son los únicos campeones, aún no ha aparecido un equipo que logre romper esa hegemonía.

Los 4 grandes de la Liga MX Femenil:

Chivas: Primer campeón de la Liga MX Femenil, al igual que el equipo varonil, siguen con la tradición de jugar con puros mexicanos, tras su campeonato, Chivas ha sido un constante en las Liguillas, pero para hacer un equipo más sólido llegó Nelly Simón como Directora Deportiva, ahí el equipo volvió a competir en las últimas instancias, logrando sacar jugadoras de la cantera, el hecho de que se haya permitido traer jugadoras del extranjero, no le ha afectado a este gran equipo y recientemente levantaron su segundo campeonato en el Clausura 2022, su afición sigue al equipo a donde se presente y actualmente están ubicados en tercer lugar con 39 puntos.

Tigres: El nivel de importancia que le ha puesto la institución ha vuelto a este equipo uno de los más reconocidos internacionalmente, su hambre de triunfo le ha dado el nombre de las Amazonas, este equipo es el máximo ganador con 5 campeonatos, no es casualidad, ya que han sabido traer jugadoras del extranjero en gran nivel, su último campeonato fue en el Apertura 2022, pero este equipo también ha caído en tres finales, su estadio se abarrota cada que juegan de local, y visitando otros estados, su convocatoria reduce de gran manera.

América: América y su nivel de convocatoria sigue siendo muy grande, si bien no comenzaron la Liga MX Femenil de la mejor forma, poco a poco se fueron armando para llegar a una versión muy competitiva, con dos títulos en sus vitrinas, el equipo puede presumir que es el campeón actual, sin duda las rivalidades que se están generando son muy interesantes, ya que ha habido encuentros muy interesantes ante Tigres, Rayadas y Chivas, sus clásicos de la capital no han tenido peso porque Cruz Azul y Pumas no han conformado plantillas de gran nivel.

Monterrey: El otro equipo del norte, sin duda su aporte también ha sido grande, las Rayadas tardaron un poco más que los otros tres equipos en levantar un título, pero se han encargado de tener una plantilla bastante digna, dos títulos son los que tiene este equipo, que al igual que su similar, Tigres, ha traído jugadores de gran nivel internacional, este equipo consiguió su último campeonato en el Apertura 2021, así que si no quiere rezagarse más deberá ajustar mejor algunas piezas.

Un equipo que también hay que destacar es Pachuca Femenil, las Tuzas han sido ese equipo que ha estado junto con los campeones en la mayoría de las Liguillas y han llegado a las finales en tres ocasiones, para su mala fortuna ha salido subcampeón en esas tres ocasiones, en caso de seguir así, solo es cuestión de tiempo para que levanten ese tan ansiado título.

En cuanto a las máximas goleadoras de la Liga MX Femenil, son los mimos equipos campeones los que involucran a jugadoras como máximas goleadoras, Monsiváes, jugadoras que logró una gran cantidad de goles con Rayadas, ahora está en Pumas, pero sigue liderando con 122 goles la tabla histórica, Katty Martínez jugadora actual de América, es la segunda máxima goleadora con 121 goles, logrando marcar 95 con Tigres, Alicia Cervantes, delantera de Chivas, su llegada al equipo rojiblanco trajo con ella grandes logros, actualmente con 108 goles, es la tercera mejor goleadora sumando con Chivas 87 goles, Alison González, jugadora que vio sus primeros minutos en Tigres para luego salir al Altas, con los rojinegros sumó 72 anotaciones y ahora con América con apneas 19 goles ya pasó la barrera de los 102 goles.

No hay duda de que esta liga llegó para quedarse y mientras los 4 mejores equipos sigan pelando entre ellos para sumar un título, cada vez se harán más atractivos los encuentros, además su grandeza se irá maximizando, esto mientras aparece algún otro equipo que logre robarles la corona, pero si no aparece, las estrellas que hay entre los 4 grandes son suficientes.