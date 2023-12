Cruz Azul se hace presente en la lista de la Selección Mexicana

Erik Lira y Rodrigo Huescas se han ganado su llamado a la Selección Mexicana, los dos celestes van a jugar ante Colombia. México va enfrentar al cuadro colombiano este próximo sábado desde Los Ángeles.

Erik Lira regresa al Tri

El Pitbull no había estado en el proceso con Jaime Lozano, siendo esta su primera vez, compartió algunas convocatorias con la Sub 23 de ahora dirigida a Ricardo Cadena. La Selección Mexicana Olímpica fue su experiencia más actual donde fue capitán del grupo que gano el bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Lira no había estado con el grupo de la mayor después de un juego amistoso en el proceso con Gerardo Martino.

Foto: Selección Mexicana

Su primer llamado a la mayor

Rodrigo Huescas se hace presente con la selección mayor, con sus 20 años va tener la oportunidad de vestir los colores tricolores. Siendo una gran oportunidad para el originario de Naucalpan. El niño celeste también ha sido contemplado con procesos pasados en las categorías de sub con México. Pero para Rodrigo ha sido un gran premio el llegar al plano estelar, siendo su primera convocatoria con el Jimmy Lozano, posterior a un mal arranque y presente de Cruz Azul, la afición de la maquina puede estar contenta por tener al canterano, futuro del equipo y del equipo mexicano.

Foto: Agencias

Colombia se hace presente en la Noria

Diber Cambindo también estará presente en este partido ante México, donde el delantero celeste fue convocado para estos dos amistosos con Venezuela y el tricolor. Kevin Castaño, Willer Ditta también son elementos que son convocados con frecuencia, pero para esta vez ambos elementos van mantenerse en la pretemporada en la Noria.