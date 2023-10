Previa México vs Brasil: a eliminar al favorito

La Selección Mexicana sub 23 se juega la vida en las semifinales de los Panamericanos ante Brasil, una de las selecciones potencias a nivel de fútbol. Los brasileños no serán nada fácil, dominando su grupo, ganando los 3 juegos de manera perfecta.

¿Cómo viene México?

Apenitas se alcanzó el milagro para el tricolor, porque la victoria ante Uruguay ayudo, pero no mucho, el trabajo pesado lo hizo Chile eliminando a Republica Dominicana. Apenas en el partido anterior se hizo el primer gol del encuentro, siendo autogol, la falta de llegadas y no concretar será el dolor de cabeza para Ricardo Cadena, que no le hallado la fórmula para ser una selección que domine los 90 minutos. Si México pierde aún tendrá aspiraciones de medalla, yendo por el tercer lugar, sea Chile o Estados Unidos.

¿Cómo viene Brasil?

La selección brasileña como no es de esperar dominando su grupo, ganando los 3 juegos, ganando y gustando. Estados Unidos fue el rival más complicado porque apenas pudieron hacerle un gol. La Samba se quiere escuchar en Santiago de Chile, porque una victoria los lleva a la gran final, para encontrarse con Chile o los americanos nuevamente. Han marcado 6 goles en los últimos juegos y no han recibido ningún gol. Algo que tienen a su favor, el gol, la llegada y la definición. Algo que México no tiene en este grupo.

Jugadores a seguir de México

Por parte del cuadro azteca, tenemos a Erik Lira uno de los capitanes de esta Selección Mexicana sub 23, donde el pitbull necesita implementar su carácter en el medio campo, imponiendo su liderazgo, de la misma manera que Fidel Ambriz, uno de los jugadores que presencio el fracaso en San Pedro Sula.

Por último, Fulgencio y Jordan Carrillo deben destacar en este compromiso, siendo los hombres más explosivos que cuenta Cadena.

Bronca en el partido ante Uruguay

En el último juego de la Selección Mexicana se presenció un altercado entre jugadores, miembros del cuerpo técnico y federación. Donde entre empujones, insultos, agresiones se ‘intento’ solucionar lo que había pasado en la cancha, más parte del cuadro charrúa que fue él tuvo la iniciativa y el tri salió cobrando los platos rotos.

Declaraciones de Ricardo Cadena

El técnico mexicano hablo con los medios después del triunfo ante Uruguay, donde agradeció el esfuerzo de sus chicos.

“Estoy orgulloso de mis jugadores, sé de su capacidad y tenían mi confianza. Pusieron el nombre de México en lo alto con mucho coraje y valentía, eso se agradece”.

Última alineación de México

Tapia, Lara, Fernández, Isaís, Lira, Monroy, Fulgencio, Ambriz, Carrillo, Ayón y González.

¿Dónde ver el México vs Brasil?

El partido va iniciar a las 17 horas (CDMX) y a las 19 horas (USA). El partido no va ser sintonizado por ningún canal de México, sino por la plataforma de Panam Sports Channel que es la emisora oficial de estos Juegos Panamericanos.