Lucha por la portería de Chivas

Chivas ha tenido problemas con elegir al portero ideal, el arco de los rojiblancos ha pasado por múltiples arqueros que simplemente no han podido responder a las exigencias, se puede decir que desde la salida de Rodolfo Cota, los rojiblancos no han encontrado a ese portero que le dé seguridad al equipo, sin duda la portería de Chivas no es para todos.

Con el paso de los dirigentes, también han pasado porteros que perecía, tenían el perfil ideal para quedarse por mucho tiempo bajo los tres palos del equipo rojiblanco, Oswaldo Sánchez fue quizá el portero más querido de Chivas en los últimos tiempos y es que su calidad le dio un campeonato a los rojiblancos, tras su salida, Michel tomó la portería y lo hizo de gran manera llegando a casi trescientos partidos como rojiblanco, Toño Rodríguez era el siguiente en la portería, pero no fue tan consistente, ahí llegó Cota cedido por Pachuca, este portero tuvo buenos momentos y llegó a 108 partidos como rojiblanco, pero Chivas nunca pudo llegar a un acuerdo de compra definitiva, Raúl Gudiño llegó como la solución, pero no tuvo la mejor suerte y cometió errores que costaron puntos, el canterano solo pudo disputar 85 partidos como rojiblanco.

En jeugo la posición/Imagen: Chivas

Las 4 opciones de Chivas en el arco

Miguel Jiménez: Portero canterano de Chivas, fue en su segunda etapa cuando el guardameta se hizo de la titularidad, con menos de 100 partidos, Jiménez ha sido uno de los porteros más criticados por la afición, sus errores le han costado muchos partidos a Chivas y eso la afición se lo reclama, con la llegada de Gago, su continuidad está en duda, este portero suele tener errores en la salida y el juego con los pies tampoco es su mayor virtud, sus 24 goles recibidos en el torneo anterior, hacen pensar que un cambio no vendría mal al equipo, Paunovic lo mantuvo pese a que trajeron a otro portero mexicano proveniente de Europa, pero ahora tendrá que buscar la titularidad en la competencia interna.

Oscar Whalley: Portero mexicano que hizo su carrera en Europa, Fernando Hierro lo trajo como un refuerzo el torneo anterior, pues sabía que era una oportunidad para mejorar la posición, Whalley destaca por su buen juego con los pies, algo que Jiménez no domina, además su altura le permite un mayor alcance en los balones por arriba, se desconoce las razones por las que el ahora ex entrenador de Chivas, Paunovic, no le dio la confianza, pero con Gago recién llegado, querrá ganarse la titularidad.

Raúl Rangel: Joven canterano de 23 años, pasó por prácticamente todo el proceso formativo de Chivas, su destacada participación con el Tapatío, lo hicieron llegar al primer equipo, Paunovic decidió darle minutos esta temporada, pero en el clásico frente a Atlas, un choque con Briseño lo hizo retirarse del partido para luego confirmar la ruptura de pómulo, ahora ya recuperado, está buscando la titularidad del equipo, muchos aficionados lo pedían desde el torneo anterior, pero la lesión lo alejó, su gran altura le permite tener mayor alcance para atajar los balones, en sus dos partidos no demostró alguna debilidad, al contrario, tuvo intervenciones muy buenas para evitar que los rivales marcaran, Chivas pretende tener un equipo joven con varios canteranos y bajo esto, Rangel podría ganar el puesto con Gago.

Eduardo García: Formado en Chivas, García se hizo de la portería del Tapatío, equipo filial del rebaño en la liga de expansión, su gran momento lo hizo llegar a la selección donde es el titular habitual de la categoría sub-23, con la llegada de Gago, García está entrenando con el primer equipo en busca de ganarse un lugar en el equipo, en caso de no poder encontrar lugar en el equipo, este jugador debería buscar un préstamo para ir tomando confianza en primera división.

Chivas tiene opciones para no salir a buscar portero en otro equipo, será cuestión de que comiencen a disputar amistosos cuando Gago se dé cuenta cuál es el portero que más le puede ayudar al equipo, veremos si se basa en la experiencia o prefiere darle oportunidad a la sangre nueva, lo que si es seguro es que Chivas tiene que tener a uno de los mejores porteros mexicanos.