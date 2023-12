Las posibles bajas de Chivas

Chivas se despidió del Apertura 2023 de una manera poco agradable, el equipo rojiblanco, había superado muchas complicaciones durante el torneo y ya en Liguilla se esperaba mucho de ellos, incluso volver a disputar la final, pero el juego de ida de los cuartos de final, no lograron llevarse una gran ventaja y se conformaron con un gol, en la vuelta el equipo cometió muchos errores y Pumas los superó.

Chivas, ya eliminado, tiene mucho trabajo que hacer para planificar la siguiente temporada, ya que no solo competirán en la Liga MX, también disputarán la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo internacional que te da un boleto al mundial de clubes en caso de ganarla, algo que sin duda Hierro como Directo Deportivo querrá disputar.

Chivas tiene mucho que hacer para tener listo un plantel competitivo para el próximo año, muchos nombres comienzan a salir como posibles bajas del equipo y a continuación te mostramos las posibles bajas del equipo:

Bajas probables

Hiram Mier: Objeto de deseo por muchos torneos por parte de los rojiblancos, el defensa central llegó al equipo para el Clausura 2019, desde su llegada se hizo de la titularidad hasta que las lesiones lo empezaron a dejar sin minutos, con once torneos en el equipo y prácticamente sin minutos en el Apertura 2023, Mier parece que será una de las primeras bajas del equipo, ya que Chivas ve a Sepúlveda, Chiquete y Briseño como sus primeras opciones en la central.

Mier entrenamiento/Imagen: Chivas

Jesús Sánchez: Canterano que ha permanecido en el equipo desde su debut en el 2010, un jugador que fue parte del equipo campeón en el 2017 de Almeyda, este jugador ha sido criticado por la afición por el poco aporte en los últimos años, Mozo quien es el titular de la lateral por derecha ha hecho un gran trabajo por la banda y si necesitan un relevo será necesario darle la oportunidad a un canterano que pueda tener gran rendimiento desde la banda o salir a buscar al mercado.

Cristian Calderón: Un jugador que llegó tras tener buenas temporadas con el Necaxa, sus primeros torneos fueron buenos y mostró gran potencial en ofensiva, sin embargo, la afición siempre le cuestionó cosas extra cancha, el rendimiento del jugador bajó y tras una fuerte indisciplina Chivas lo castigó, se dice que el equipo buscó rescindir el contrato, no obstante al cierre del torneo regresó al equipo y tuvo una participación importante, el futuro es incierto en este jugador, ya que en las últimas horas se dice que buscaría una renovación, pero también hay una posibilidad de que salga del club.

Pavel Pérez: Mediocampista de 25 años, el torneo anterior tuvo gran relevancia en el once de Paunovic al disputar 16 partidos, para este Apertura 2023, el jugador tuvo solamente 2 juegos como titular y 185 minutos jugados, Chivas necesita talento que genere un cambio desde la banca o en el once titular y parece que este jugador no es lo que el entrador requiere en su equipo, Pérez podría salir del equipo para ayudar a reforzar la plantilla.

Alan Torres: Mediocampista de Chivas, debutó en el 2020 y parecía un gran prospecto para los rojiblancos, para su mala fortuna, han pasado los torneos y su participación en le equipo ha venido a la baja, desde la banca el jugador no ha aportado mucho y es por eso que podría ser una alternativa para el equipo con el fin de agregarle calidad al equipo.

Isaác Brizuela: Uno de los jugadores que dese su llegada en 2015 se volvió un ídolo para la afición, como todo jugador, el tiempo pasa factura y es que Brizuela ha pasado por todo en Chivas, los rumores de su salida iniciaron, al ver al jugador salir de la institución con una bolsa con sus pertenencias, pero tal parece que para el cuerpo técnico el jugador es importante y tendría que pasar algo extraño para que este jugador deje la institución.

Víctor Guzmán: Canterano de Chivas el cual ya había tenido la oportunidad de regresar hace algunos años, pero por unos problemas extra cancha, el jugador no pudo quedarse en el equipo, los rojiblancos lo trajeron para el Clausura 2023 y rápidamente se hizo capitán y un referente para el equipo, para el Apertura 2023, no tuvo un gran desempeño y se dice que hubo problemas con el entrenador, en las últimas horas, se mencionó que el jugador pidió salir del equipo, sin embargo, los rojiblancos lo ven como un jugador importante, su baja sería una pésima noticia, pues es un jugador de mucha calidad y cubrir su lugar sería complicado.

Pocho en juego/Imagen:Chivas

Alexis Vega: Un jugador que fue considerado el mejor jugador mexicano de la Liga MX, su capacidad futbolística no está en discusión, sin embargo, con Chivas, no ha tenido el gran impacto en partidos importantes, las indisciplinas han sido tema de molestia por parte de la afición y el mismo club quien lo expuso junto con otros dos jugadores, Vega aún tiene contrato con el equipo y si Chivas decide que es mejor tomar caminos distintos, sin duda podría sacar una buna cantidad, pero en calidad perderían mucho.

Daniel Ríos: Un jugador que llegó al equipo tras la baja de Macías, con el equipo rojiblanco tuvo poca actividad este torneo y en su regreso a la Liga MX, no fue la gran solución para Chivas, su salida es probable por su poca actividad en el equipo y con Macías recuperado, Paunovic tendría tres oposiciones en la delantera con Cisneros y Marín.