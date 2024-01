Guía VAVEL Tigres Clausura 2024: el subcampeón tiene sed de revancha

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tuvieron un 2023 de ensueño y, a pesar de haber perdido la oportunidad de obtener el bicampeonato en el Apertura 2023, tanto el equipo como la afición, están satisfechos por lo logrado en el año pasado. Ahora, los Tigres buscarán nuevamente a una final ya que, como cada torneo, su basta plantilla los cataloga como uno de los favoritos para campeonar en la Liga MX.

¿Cómo le fue a Tigres en el Apertura 2023?

Por Héctor Aguilar

En su más reciente participación, Tigres llegó como campeón al Apertura 2023. A lo largo de este certamen, el conjunto regio se mantuvo en los primeros puestos de la tabla general donde al final del torneo, quedó ubicado en el tercer puesto logrando 30 puntos.

En casa, Tigres mantuvo el invicto en nueve fechas disputadas, dejando un récord de cinco triunfos y cuatro empates, además logró anotar en 19 ocasiones y recibió ocho goles en contra. Cabe mencionar que Tigres no cerraba un torneo invicto en casa desde el Apertura 2020.

De manera visitante, no le fue nada bien a los felinos, ya que en ocho juegos disputados, lograron 11 puntos producto de tres triunfos, dos empates y tres derrotas.

En tabla de goleo individual, como ya es costumbre, nuevamente apareció Andre Pierre Gignac quien a lo largo del certamen consiguió 12 anotaciones en 17 partidos disputados. Además, Tigres fue la segunda mejor ofensiva del torneo con 39 goles anotados.

Después de las 17 fechas disputadas, Tigres avanzó directo a Liguilla y en Cuartos de Final enfrentó a Puebla. En el partido de ida salieron con un 2-2, pero en la vuelta, una victoria de 3-0 les daría el pase a semifinales donde se medirían ante Pumas. Con un resultado global de 2-1 a favor de Tigres, los felinos se instalarían a la gran final ante América. En el duelo de ida en el estadio Universitario, nadie se llevaría la ventaja tras terminar con un empate a un gol. Posteriormente, la vuelta fue en el Estadio Azteca donde en tiempos extras, Tigres perdió 3-0 ante el equipo Azulcrema.

Sin pretemporada



Por Silvia Hoyos

Debido a los pocos días de vacaciones tras disputar la final, Tigres no tuvo tiempo de hacer una pretemporada extensa como los demás equipos. Sin embargo, por un viaje vía terrestre de Monterrey a McAllen, los pupilos de Siboldi tendrán un encuentro amistoso en suelo norteamericano donde el rival aún está en duda. Dicho partido se espera que se juegue el próximo jueves 11 de enero.

Por Silvia Hoyos

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales del club Tigres, el equipo de la 'Sultana del Norte', confirmó lo que ya se venía rumorando en todas partes y se trata de nada más y menos que el fichaje de un gran jugador: el argentino Juan Brunetta.

Brunetta, es un volante argentino de 26 años que llegó al futbol mexicano en el año 2022 tras su paso en la Serie A con el Parma de Italia. Después de año y medio militando en Santos Laguna, se convirtió en uno de los pilares del equipo de Torreón, registrando 19 goles y 20 asistencias tras 56 partidos jugados.

Brunetta llega a Tigres en compra definitiva y se pondrá a las ordenes de Robert Dante Siboldi a partir del Clausura 2024.

Bajas

Por Pablo Bernal

Los felinos tienen una de las mejores plantillas de la Liga MX, hasta el momento sólo se ha confirmado una baja del equipo, pero también hay rumores de la salida de otro jugador.

Raymundo Fulgencio es el primer jugador en salir del equipo. El 28 de diciembre se hizo oficial su llegada al Atlas, aparentemente su salida viene debido a la expulsión en su último partido en la final de vuelta contra el América y que le costó el bicampeonato a Tigres. El joven de 23 años tendrá una oportunidad para dejar el pasado atrás. El nuevo entrenador de Atlas, Beñat San José, quiere darle un papel más importante con los rojinegros y podrá comenzar desde cero.

Igualmente, en las últimas horas, el rumor de la salida de Vladimir Loroña ha crecido mucho. Aparentemente, el defensa de 25 años fue visto entrenando con el Santos Laguna. Los felinos aún no confirman nada, pero todo parece indicar que no hubo renovación de contrato por lo que el jugador está en búsqueda de un nuevo equipo.

Concachampions 2024

Por Silvia Hoyos

Tigres no sólo disputará el Clausura 2024, sino también tendrá participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF en una nueva edición. Los Tigres han sido uno de los grandes equipos protagonistas de la Concachampions en la década anterior y, en el certamen pasado, se quedó cerca de ir al Mundial de Clubes y conseguir su segundo título de la Liga de Campeones de CONCACAF tras perder ante el León en la semifinal.

El primero y último campeonato de Tigres en este torneo, lo logró en 2020. Ahora, los dirigidos por Robert Dante Siboldi tendrán un comienzo relativamente sencillo cuando inicie su camino ante el Vancouver Whitecaps FC (Canadá) en la primera ronda.

Foto: Vancouver

Robert Dante Siboldi, el DT

Por Ramón Betech

Robert Dante Siboldi ha sido el entrenador de Tigres desde abril de 2023, llegando para sustituir al Chima Ruíz, tras no tener buenos resultados en el inicio del torneo. Siboldi tomó el mando y le cambió la cara por completo al equipo, logrando obtener la octava estrella en una emocionante final contra Chivas.

Al ser campeón, la directiva le renovó su contrato por un año, es decir, hasta junio de 2024. En el más reciente torneo, Tigres tuvo una destacada actuación en general, sin embargo, se quedó muy cerca de volver a levantar la copa; en los últimos minutos de juego no pudieron superar al América.

Foto: Tigres

El uruguayo de 58 años ha pasado por varios equipos de la Liga MX, como: Dorados, Santos, Veracruz, Cruz Azul y Tijuana; así como Al-Ahli, de Arabia Saudita. Entre sus más destacados logros, suma dos títulos de liga y un Campeón de Campeones.

En conferencia de prensa, Siboldi declaró que están tristes al no haber ganado el bicampeonato, pero sabe que en este año, las ilusiones están renovadas y quiere que el equipo peleé con todo en los distintos torneos que disputarán: "La sensación es que estuvimos cerca, muy cerca, la tristeza de no poder lograr el Bi para nuestra gente e institución, pero nos enfrentamos a un gran rival que supo ganar bien la Final [...] Ha sido un año productivo y contentos en ese aspecto, no nos conformamos y esperamos que este año sea mejor, la vara está alta y vamos a trabajar planeando mejorarlo, con la ilusión y deseos y ganas más fuertes y renovados para lo que viene: la Concacaf y Liga MX".

El estadio

Por Juan Vera

El Estadio Universitario, mejor conocido como 'El Volcán', es la casa de los Tigres, uno de los estadio más con más aficionados semana a semana. Cuenta con una capacidad para albergar a 42 mil espectadores y fue inaugurado el 30 de mayo de 1967. Una cancha que siempre se llena y con una afición que no abandona jamás a los felinos y en este Clausura 2024, no será la excepción para hacer pesar la casa de Tigres en este nuevo certamen. Sin duda un gran estadio para uno de los equipos más fuertes en Liga MX.

Foto: agencia

El calendario

Por Silvia Hoyos

Es sabido que Tigres es de los equipos más mediáticos y que brinda grandes espectáculos tanto de local como de visitante. Éste es el calendario de los Universitarios en este Clausura 2024.