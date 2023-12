Diego Lainez y Sebastián Córdova: Piel de tigre, pero corazón americanista

El América y Tigres se van a enfrentar en la gran final del fútbol mexicano, donde dos ex águilas volverán a la casa que los vio crecer como futbolistas de elite. Esta es la historia de Diego Lainez y Sebastián Córdova.

La joven promesa que voló del nido

Comenzamos con el más pequeño de la historia, Dieguito el originario de Tabasco con sus 23 años continúa mostrando que él no está fracasando, si no escribiendo su historia. El niño que llego a las fuerzas básicas sub 13, siendo muy pequeño, delgado, pero con hambre de triunfar. Ricardo La Volpe observo a Diego Lainez, convencido de su rendimiento, el bigotón no se la pensó y en el juego de Copa MX ante Santos Laguna, con 16 años Lainez debuto con el primer equipo del América.

Su talento con el juego individual, encarar a los defensores, su velocidad, atrajo la atención de los equipos europeos, Ajax y Betis eran de los principales candidatos, pero aún nada se concretaba.

No fue hasta el 2018, cuando Diego marcaba su primer gol en primera división con el Club América, cuando le marco un doblete al Pachuca el pasado 4 de agosto del 2018. Sus clientes favoritos son los universitarios, fue en dicha liguilla, cuando le marco otros dos goles a Pumas.

Se fue como campeón del América, para emigrar a España para irse al Real Betis, donde se esperó que se convirtiera en la nueva joya del fútbol mexicano, rompiendo records en Europa, pero la falta de oportunidades lo impidieron, gano la Copa del Rey, de ahí se fue al Braga de Portugal, pero no fue lo que espero. Tigres fue su nuevo destino, donde ya obtuvo su segundo campeonato a su corta edad. Esta va ser su segunda final, posterior a dos torneos en el norte, con 3 goles como felino en 33 juegos.

Foto: Diego Laínez vía Instagram

El diez que no brillo

Sebastián Córdova con 26 años, originario de Aguascalientes inicio su carrera con el América en las fuerzas básicas de la sub 15. Se fue al extinto Ascenso MX, con los Alebrijes de Oaxaca en el 2016, regreso al nido de Coapa en el 2017, continuando su formación, para dar otro salto al equipo de su ciudad, el Necaxa lo adquirió durando solo dos temporadas en el 2018. No fue hasta en el 2019 para que las águilas lo volvieron a reincorporar a sus filas.

Siendo la nueva esperanza para la afición azulcrema, Córdova tenia el ADN americanista, consiguiendo el mejor premio, dejaría su antiguo dorsal diecisiete para ser el nuevo diez del América en el 2021. Con una responsabilidad más grande que el Estadio Azteca, Sebas no pudo destallar con dicho numero diez, pasando un oscuro momento.

Pero no fue hasta el 2022 cuando un cuadro felino vino por él, igual que Chivas pretendía por sus servicios, Tigres se lo llevo, siendo el fichaje bomba de dicho torneo, le costó adaptarse al equipo sensación de la década.

Pero con la confianza del grupo, cuerpo técnico, Córdova se convirtió en el tigre que protegió el Volcán, convirtiéndose en el jugador más importante del Clausura 2023 dentro de la liguilla marco 6 goles, siendo el MVP para los Incomparables, logrando cosas importantes, llevando a Tigres a la gran final y apareciendo en el momento más tenso, cuando los del norte tuvieron su revancha ante Chivas.

Sebastián Córdova se proclamaba campeón en la cancha del eterno rival que juro destruir cuando estaba en el América. Siendo una alegría doble para el canterano águila.

Foto: Sebastián Córdova vía Instagram

Vuelven al Nido

Sebastián Córdova y Diego Lainez vuelven a la casa que los vio nacer, donde crecieron, se desarrollaron, pero tuvieron éxitos diferentes, compartieron procesos similares, Diego salió campeón, pero Sebas no lo cumplió.

Un amor azulcrema, pero con piel felina donde han continuado un proceso que ha sido escrito con letras de oro. Ambos tendrán la oportunidad de volver a ser campeón en casa ajena con una camiseta que no se visualizaban jugar una final en contra de su primer amor en el fútbol.

Foto: Sebastián Córdova vía Instagram

Agradecido con el América

Diego Lainez hablo previamente al juego de ida, donde comento que se siente agradecido con el América, pero con la meta de lograr el bicampeonato con Tigres.

“Agradecimiento con el Club América, con toda la gente que ha formado parte de él, me ha ayudado con mi formación, siempre estaré agradecido, una oportunidad más, un reto muy lindo, brindarle el bicampeonato a nuestra gente seria algo histórico. Me siento un privilegiado de estar en Tigres y de poder disputar una final más con ellos”.

Los últimos goles de Sebastián Córdova y Diego Lainez

Actualmente Diego Lainez tiene 3 goles como felino en 2 temporadas. Por el lado de Sebastián tiene más anotaciones, con 13 goles en total como incomparables. Estos son sus goles más recientes en el presente torneo.