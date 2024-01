Marcelo Frigério: “Tenemos que trabajar en este momento las frustraciones que tuvimos”

Pumas Femenil se ha llevado una dolorosa derrota en casa frente a Tigres Femenil, por un marcador de 1-5, lo que termina colocando al equipo regiomontano en la primera posición, mientras que las locales terminaron cayendo una posición más, siendo las penúltimas de la tabla. Tras esto, ambos entrenadores tuvieron palabras en la conferencia de prensa.

Sobre la derrota

Tras sumar su segunda derrota consecutiva en este reciente torneo, el entrenador de Pumas Femenil, Marcello Frigério se ha pronunciado al respecto, mencionando que para sacar los partidos adelante, tienen que trabajar las frustraciones que puedan tener por hacer las cosas buenas y que estas no resulten:

“Yo creo que tenemos que trabajar en este momento las frustraciones que tuvimos por hacer cosas buenas, contra León, perdimos el partido por un resultado que no dijo que fue el partido, entonces jugamos bien, tuvimos intensidad, llegamos muchas veces pero tuvimos tres errores ahí cruciales y perdimos partido, entonces hay una frustración de estar haciendo las cosas en un camino cierto, que esto todos lo están mirando y ahí los resultados no vienen por errores y hoy, tenemos este mismo sentimiento, porque teníamos una estrategia de juego, para jugar contra un gran equipo y salimos en el primer tiempo haciendo una buena presentación, las cosas que entrenamos, las hicimos todas dentro de la cancha y después ahí cuando teníamos que poner los cambios, estamos dentro de un proyecto también que no podemos olvidar de tener las chicas más nuevas de sub-19, en el segundo tiempo yo tenía cuatro jugadoras de sub-19, que estoy pensando jugando contra un equipo como Tigres es natural que vamos a sufrir más”.

Pese a eso, resalta que hay que seguir trabajando fuerte, mirando las cosas que se hacen bien y controlando las emociones de las frustraciones para seguir fuertes.

#LigaBBVAMXFemenil



Marcelo Frigerio el nuevo DT de Pumas femenil reconoce los errores que su equivoco tuvo durante el partido ante Tigres, sin embargo; argumenta que apenas esta conociendo al equipo, es la jornada 2 e iran mejorando para cumplir objetivos. pic.twitter.com/LuonAx6ion – Deportes comunitarios (@csportsag) 14 de enero de 2024

De cara ante Toluca

Respecto al estado anímico y en referencia al siguiente partido que es Toluca, equipo que lleva nueve goles en el torneo, el brasileño menciona que, pese a los dos resultados, hay confianza, por lo que se hace en el partido y los entrenamientos, agregando que son distintos rivales y sobre todo, trabajando con el psicólogo y mostrando las cosas positivas que ellas realizan en el partido para mantener la confianza y no gane la frustración:

“Primero, estamos confiados, mismo con los dos resultados, tenemos cosas que nos traen confianza, que son las cosas que estamos entrenando y que estamos haciendo en partidos, tenemos que corregir los errores, cada partido es una estrategia, jugar contra Tigres no es lo mismo que jugar contra otro adversario, cada uno tiene sus particularidades, entonces, seguimos trabajando y tenemos un psicólogo y las estrategias de también hablar con las chicas, demostrarles con videos las cosas buenas que están haciendo, para que tengan confianza de que las cosas están saliendo y vamos a ir manteniendo esta confianza para que a partir de ahora, vamos a cambiar nuestra clave, pero no dejando que esas frustraciones nos tiren el foco para ir adelante.”

Los debuts del partido

También habló del debut de Karen Ramírez y Michelle González destacando que la primera es un proyecto, reflejo de que las fuerzas básicas alimentarán al primer equipo y que, a nivel individual, este tipo de partidos, le darán experiencia, respecto a la segunda jugadora, mención que fue una grata sorpresa, tomando decisiones con seguridad.

“Karen es un proyecto, está dentro de lo que estamos proyectando en Pumas, que tener unas fuerzas básicas que nos va a alimentar al equipo principal, entonces, es más una de las jugadoras que yo hablé, teníamos cuatro en el segundo tiempo, Karen es una chica nueva que tiene mucho potencial y que va a crecer con tiempo, en un partido como este, debutando le va a dar un poco más de experiencia, de historia de fútbol, entró en un momento difícil del juego, estaba sin pudor, la chica nueva tiene que entrar, son experiencias que le van a agregar y Michelle fue una sorpresa muy buena, que jugó muy bien en su primer partido en México, contra Tigres y como se portó con seguridad, con tomar decisiones seguras, entonces ganamos una jugadora que nos va a ayudar.”

Debut de Cantera, Karen Ramírez | Foto: X @PumasMXFemenil

Debut en la LigaBBVA Femenil, Michelle González | Foto: X @PumasMXFemenil

La Liga MX Femenil a sus ojos

De igual manera, habló de la liga mexicana resaltando el crecimiento rápido que tiene y en consecuencia el aumento que hay en la exigencia para los clubes, considerando que en unos años no solo unos equipos serán competitivos, sino que todos los clubes darán mejor competencia y que en general se lleva buenas impresiones:

“Bueno, la liga mexicana es nueva. Creo que para este tiempo, ya está creciendo muy rápido y las exigencias cuando va creciendo, las exigencias van aumentando en todos los equipos. Yo estoy mirando los partidos y mirando los equipos como Chivas, Tijuana, América, Tigres, son equipos que están invirtiendo mucho y con jugadoras muy fuertes, muy experimentadas y los otros equipos están trabajando y creo que va a ser un movimiento que en los pocos años va a ser más competitivo en general, no va a tener cinco o seis equipos que peleen de un lado y otros que peleen de otro lado, creo que va a ser una cosa sola, esto va a pasar, tengo muy buenas impresiones y creo que va a ser así en un futuro cercano.”

Posibles lesiones y respaldo a las jugadoras

Referente al cuestionamiento hacia la arquera, habla de dar respaldo, de seguir conociendo a sus propias jugadoras, pero que lo más importante es brindar confianza. En referencia a Stephanie Ribeiro y Paola Chavero sobre sus dolencias, aclara que fue solo cansancio debido al sacrificio que tuvieron durante el juego, pero que no es una situación de gravedad.

“Bueno, en mi segundo partido acá, estoy conociendo bien a las chicas, la liga, las jugadoras de todos los equipos y mis propias jugadoras y así voy identificando las cosas que necesitamos trabajar, yo creo que tenemos que apoyar en este momento, un momento difícil, es un miembro de la familia, somos una familia, tenemos que apoyar, encontrar las herramientas, que van a ayudar para que ella se sienta fuerte, no se sienta con muchas frustraciones, tiene sus errores, pero tenemos que trabajar.”

“Ribeiro es una jugadora que estábamos jugando un 1,4,4,2, hoy jugamos 1,5,4,1 defendiendo y 1,3,4,3 cuando intentamos salir jugando, pero Ribeiro hacía una marcación por fuera y cuando jugábamos entraba por dentro como tres delanteras, entonces es una jugadora que no está acostumbrada a hacer tantas repeticiones, movimientos, bajar, subir, no tiene características para eso, pero se mató en cancha, nos dejó muy ilusionados con su comportamiento y eso va a tener un desgaste mayor, entonces fue la parte física, calambres, de hacer una función que no está acostumbrada, las otras chicas, también salieron agotadas físicamente, el futbol de hoy femenino, antes no tenía esto, ahora ya tiene esto, que hoy usted no tiene doce jugadoras hoy ya tiene que tener diecisiete, cinco cambios porque las partidas le van a exigir mucho, jugar una partida como esta contra Tigres y con la estrategia que teníamos, que era defender y salir, pero basculamos mucho, doble función, doble marcación, eso va cansando mucho, cinco jugadoras hoy se cansaron y tuvimos que hacer los cambios y ahí entraron las chicas nuevas”.

Mensaje a la afición

Finalmente, el mensaje que le da a la afición fue el siguiente:

“A los aficionados, dejamos el mensaje que vamos a trabajar mucho, que estamos encontrando un camino, que nos apoyen en este momento, que nos apoyen en las cosas buenas que mirar del partido y pese a mirar el camino que estamos siguiendo, ya pasamos cosas muy buenas los dos partidos, ustedes de prensa yo escuché mucho que contra León por ejemplo, como ya hablé acá, no fue el resultado que fue el partido, nos salimos frustrados y también todos los que son Pumas, van a salir frustrados, pero los aficionados son apasionados, a veces no entienden esto, pero creo que vamos a trabajar mucho para poder hacer una buena liga, yo estoy confiado, porque miro que estamos haciendo en la semana y tenemos que mirar como corregir estas deficiencias que tenemos en algunos momentos, entonces que tengan un poco de paciencia, apoyen a las chicas, apoyen porque también necesitamos de ellas, porque ellas son las que van a jugar, entonces tenemos que pasar un poco de fuerza, las críticas son buenas, porque nos ayudan a crecer, entonces, tienen que criticar, pero las cosas buenas se tienen que apoyar y que estamos trabajando, el mensaje es que estamos trabajando y vamos a hacer todo para hacer una buena liga”.