Esta tarde en la Noria, Camilo Cándido y Mateo Levy hablaron con los medios, previo al juego ante Necaxa, contestando preguntas a nivel personal, como el caso de la joya Levy, sobre su futuro, la comparación que le hacen con Santiago Giménez.

Cándido soltó la bomba con la declaración de que Cruz Azul es el mejor equipo que juega en el fútbol mexicano, al ser preguntando por el nivel que tienen otros equipos.

La comparación con Santi Giménez

Mateo Levy, joven canterano de la máquina, con 17 años el nacido en Buenos Aires, Argentina, pero de nacionalidad mexicana. Se ha visto en el ojo del huracán con las comparaciones, entre él y el bebote, ambos canteranos, mismas condiciones a nivel personal. La joya Levy contestó lo siguiente sobre esas comparaciones.

“Yo si te soy sincero no siento presión, me la pongo yo, no veo comentarios, sé que está la comparación con Santi Giménez, se escucha igual aquí en el club. Pero yo me enfoco en el trabajo, no me enfoco en los comentarios de afuera, prefiero enfocarme en lo mío”.

Agradecido con la oportunidad

Además, Mateo ha tenido participación con el primer equipo, con 9 juegos en 72 minutos, mostrándose agradecido con el cuerpo técnico de Martín Anselmi.

“Yo siempre lo dije, agradecido con el cuerpo técnico, con el equipo, me siento con mucha confianza a la hora de entrar y entrenar. Tengo el apoyo del equipo, me genera tranquilidad a la hora de entrar al partido, aprovechando las oportunidades que tengo. Espero seguir los pasos de Santi Giménez, porque mi sueño es jugar en Europa”.

Foto: Cruz Azul

Por último, comentó que su futuro en la Selección Mexicana está seguro, permanecerá ahí.

“Quiero seguir los pasos de Santi Giménez, es un ejemplo para mí, pero con mi carrera. Yo por ahora estoy en la Selección Mexicana, me siento muy contento, espero seguir en la selección de México”.

Hay que trabajar con humildad

El uruguayo, Camilo Cándido que no ha tenido tanta regularidad, con 10 juegos, 1 de titular en 217 minutos. Se mostró convencido que los errores que han cometido los han hecho mejorar, dispuestos a mantener la humildad para lograr los objetivos.

“Siempre se aprende ganando y perdiendo. Se corrige más ganando, con la soltura del equipo entra mejor. Sabemos cuáles son los errores, para eso tuvimos la semana larga para corregir, el equipo está muy bien. Se le ve. Hay que seguir trabajando con la humildad que tenemos para lograr los objetivos”.

Cruz Azul es el mejor equipo del fútbol mexicano

Para Cándido, Cruz Azul es el mejor equipo que juega en la Liga MX. Sin duda de su respuesta, dispuestos a seguir sacrificándose para lograr cosas importantes.

“Para mí el mejor equipo que juega al fútbol mexicano somos nosotros, los resultados, se gana, se pierde, se empata, pero para mí el mejor equipo que juega al fútbol somos nosotros, nos costó, nos va seguir costando, los rivales nos van a conocer, nosotros vamos a trabajar para las diferentes circunstancias. Estoy tranquilo con el trabajo de Martín y mis compañeros tienen el respaldo de todos, hay que seguir trabajando, sacrificarnos dentro y fuera de la cancha para ser mejor”.

Foto: Cruz Azul

¿Qué se viene para Cruz Azul?

La máquina va recibir a Necaxa este fin de semana a las 5 de la tarde en el Estadio Azul. La próxima semana van a enfrentar a Pumas de visita el 30 de marzo. Los celestes son terceros con 22 puntos.