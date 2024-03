Puebla y Tigres se enfrentan en la jornada 13, en la cancha del 2 veces mundialista, los poblanos buscan salir de la mala racha, con un triunfo importante ante uno de los cuadros más poderosos a nivel económico y futbolístico.

Los Incomparables conocen lo que es ganar en esta cancha, manteniendo un buen presente en liga y torneos secundarios. Con la meta de conseguir sus objetivos. La mala noticia es que Marcelo Flores no hará el viaje por lesión, dentro de la última fecha FIFA con México sub 23.

Puebla viene de perder en duelo pendiente de la fecha cinco, por 4 goles a 3, donde fue un espectáculo, pero la suerte no estuvo de su lado. No ganan desde la jornada 5 ante Mazatlán en casa, por 3 goles a 2. 4 derrotas y 1 empate en los últimos 5 juegos tienen. Siendo últimos con 5 puntos.

Del otro lado, Tigres UANL mantiene una racha positiva. Con 21 puntos en la sexta posición, con 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Siguen activos en dos competiciones en la Concachampions. Su última victoria fue ante Mazatlán por 5 goles a 1. La derrota más reciente fue ante América por 2 goles a 0.

Tigres viene con Nicolás Ibáñez como el goleador de este equipo norteño, con 11 juegos, 4 goles y 3 asistencias. Juan Brunetta fue de los mejores refuerzos para los universitarios, lleva 12 partidos, 3 goles y 3 asistencias.

El Club Puebla tiene a Kevin Velasco como el máximo asistidor de la Franja con 2 asistencias. Sus jugadas de peligro por las bandas serán claves, Lucas Cavallini tiene 3 goles en 11 juegos, junto Santiago Ormeño deben sacar el poder goleador, el peruano tiene 3 goles en 11 partidos.

Estos han sido los duelos más recientes entre estos dos equipos, donde dominan los Incomparables con 4 triunfos y 1 empate. La Franja no les gana desde el 16/09/2022 cuando Martín Barragán marcó 2 goles, Samir puso el único gol de Tigres, en dicho cotejo en la cancha del Cuauhtémoc. La victoria más reciente de los Incomparables fue el 3 de diciembre de 2023 por 3 goles a 0.

Puebla va a tener el calendario pesado, primero será Chivas en la jornada 14 en el Akron, regresan a casa para el 12 de abril ante Cruz Azul.

Los incomparables van a tener que ver cómo trabajan de cara al juego de ida ante Columbus Crew el martes 2 de abril, el sábado 6 en el volcán ante Pachuca en la fecha 14. En la 15, tendremos clásico regio desde el BBVA.

En conferencia de prensa, Diego de Buen, como capitán del equipo poblano, tomó el micrófono, para dar un mensaje a su hinchada, pidiendo una oportunidad más, para que la gente se vuelva acercar, dándoles ese apoyo en esta primera final ante Tigres, de 5 que van a tener.

Marcelo Flores habló previamente al duelo ante el Puebla, mostrándose contento por su gran nivel actual con el plantel felino.

“Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros, Siboldi siempre me respalda, siempre intento ser mejor, me ayudo mucho dándome otra oportunidad. Cuando me toque seré el mejor, quiero ser titular”.