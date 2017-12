El campeón Alebrijes cae ante Pumas en partido amistoso

Foto: Alebrijes

El día de hoy, los campeones del Ascenso MX disputaron su primer partido de preparación contra los Pumas, el cual perdieron 2-1. Para dicho cotejo, el entrenador Irving Rubirosa alineó con: Edgar Hernández, Rolando González, Daniel Cervantes, Emilio Mac Eachen, Orlando Pineda, José Tehuitzil, David Toledo, Gael Acosta, Taufic Guarch, Carlos Cauich y Martín Zúñiga.

En partido disputado en la cantera, rápidamente la reciente incorporación de Carlos Cauich surtió efecto al poner arriba a Alebrijes uno por cero al minuto 10; tan sólo unos segundos después, Pumas igualó el marcador por conducto de la pena máxima cobrada por el chileno Nicolás Castillo.

Apenas se jugaba el primer minuto de la parte complementaria y, de nueva cuenta por la vía del penal, Pumas se puso al frente con anotación de Matías Alustiza, sentenciando el marcador final.

Días previos a este duelo, el director técnico destacó que a partir del campeonato obtenido en el Apertura 2017, el club oaxaqueño debe de consolidarse como uno de los equipos contendientes por el título en la categoría de plata: “Mejorar en todas las líneas. Ya no somos ese equipo que venía siendo de los equipos que venían calificando, ahora somos un equipo campeón y el éxito de haber sido campeón te compromete a mejorar, ya no podemos pensar en situaciones medianas, eso automáticamente nos obliga a mejorar”, recalcó Irving Rubirosa.

Por otra parte, el multicampeón de primera división, David Toledo, manifestó su emoción de llegar a esta institución como refuerzo, donde jugará por primera vez en dicha categoría: “Muy contento de tener este reto, de jugar en mi estado, con mi gente. La decisión fue estar en un equipo muy competitivo como Alebrijes, teniendo la posibilidad lógicamente de poder disputar un campeonato más para subir a Primera División”.

Además, se comprometió a dar lo mejor dentro y fuera de la cancha en beneficio del club: “Soy un jugador que siempre me he caracterizado por dar el cien por ciento en los equipos que he estado y en este equipo no será la excepción, siempre trabajaré al máximo”, señaló el mediocampista.

Alebrijes abrirá el torneo visitando a Atlético San Luis; mientras que días después en la Copa MX, tendrá un duelo atractivo contra el Cruz Azul.