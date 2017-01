Gabriel Caballero: "El resultado no es agradable"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa hizo su presentación como local este martes por la noche recibiendo a Zacatepec Siglo XXI, en el encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2017, donde no pudo mantener la ventaja y terminó registrando su segundo empate en el inicio del torneo.

Gabriel Caballero habló en conferencia de prensa sobre el resultado obtenido en la cancha del Estadio Banorte, el cual no se esperaban, pues en la primera mitad tuvieron para ampliar la ventaja en el marcador con un par de aproximaciones que pusieron a temblar el arco contrario.

“El resultado no es agradable, no esperamos obtener un punto de local. El accionar por momentos fue bueno y por otros momentos no lo fue, encontramos un rival que jugó bien y que tiene jugadores desequilibrantes. En el primer tiempo creo que tuvimos para hacer un poco más de lo que hicimos, el segundo fue parejo y de una opción que tuvimos para hacer el gol terminamos uno a uno en un contragolpe”, comentó.

El director técnico se expresó de buena manera de los refuerzos, siendo la mayoría de ellos jugadores que llegaron de equipos del máximo circuito y que han demostrado su calidad dentro del terreno de juego.

“Los veo bien, han venido con muchas ganas y se nota la calidad que tienen. Vienen de no jugar tanto, eso es parte de la adaptación que se necesita y son jugadores que vienen de Primera División. Estoy muy contento por cómo están jugando y creo que se han adaptado bien”, declaró.

En el caso específico de Vinicio Angulo, quien apenas hace unos días se reportó a los entrenamientos, el estratega argentino mencionó que habrá que trabajar con él para ponerlo en ritmo de competencia tras estar un mes inactivo.

“Vinicio acaba de llegar, estuvo un mes de vacaciones y eso a ningún futbolista le viene bien. Lo estamos poniendo a punto después del tema contractual, las negociaciones que hizo la directiva para que esté acá, pero desgraciadamente llega ya iniciado el campeonato. Nos va a ayudar cuando esté disponible, pero mientras tiene que trabajar”, finalizó.